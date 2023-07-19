«الزراعة» تتابع مكافحة الآفات بمحافظة كفر الشيخ للاطمئنان على القطن والذرة والأرز

تواصل وزارة الزراعة المتابعة المستمرة للحفاظ على الإنتاج الزراعي وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومتابعته لملف الآفات وتأثيرها على الإنتاج الزراعي في ظل التغيرات المناخية الحادة وارتفاع درجات الحرارة حيث قامت الإدارة المركزية لمكافحه الآفات بمتابعه أعمال مكافحه الآفات بمحافظة كفر الشيخ من خلال 7 لجان مرور للإدارة العامة لمكافحة الآفات ومنطقة شمال الدلتا.
وقد قام د أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بزيارة مفاجئة لهذه اللجان ومحافظة كفر الشيخ حيث تمت المتابعة بمراكز المحافظة مثل كفر الشيخ و سيدي سالم وقلين والحامول و دسوق و بيلا و فوة و مطوبس و الرياض للاطمئنان على محصول القطن والذرة والأرز وهي من المحاصيل الإستراتيجية المهمة.
وقال “رزق” إن حملات المرور استهدفت أيضا الجمعيات الزراعية للتأكد من جاهزية آلات الرش وتوافر مبيدات القطن ودوده الحشد الخريفية، كما استهدفت أيضا مراجعة مصائد الحشرات كإحدى طرق الرصد المبكر والفحص الحقلي للزراعات القائمة في الحقول .
وفى نهاية المرور عقد رئيس الإدارة المركزية للمكافحة اجتماع مع مديري ومهندسي المكافحة بالإدارات الزراعية المختلفة في حضور د ناجح غربية السيد وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ومديري المكافحة بالمديرية ومدير الإدارة العامة لمكافحة الآفات ومدير منطقة شمال الدلتا التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات أكد فيه على:
- أهمية المرور الدائم والتواجد مع المزارعين وحل أي عائق خاص بأعمال المكافحة.
- التأكيد على توفير المبيدات بشكل دائم في الجمعيات الزراعية.
- التوسع في استخدام طرق المكافحة الحيوية من استخدام المتطفلات والمفترسات.
- التحول الرقمي في تداول المعلومات والبيانات بين المديرية والإدارة
- التزود بالمعرفة وكل ما هو جديد في مجال مكافحة الآفات سواء الفنية أو التكنولوجية.
*أهمية العمل بروح الفريق.
كما وجه رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بأهمية مرور الحملة على مستوى المديريات الأخرى.
وقد وجه الشكر مهندسي المكافحة على ما يبذلونه من جهد في منظومة المكافحة في محافظة كفر الشيخ والتي توجد بها محاصيل إستراتيجية مهمة والتعاون والإنجاز الذي تقدمه مديرية الزراعة في هذا الشأن.
من جانبه، أكد وكيل الوزارة بمحافظه كفر الشيخ أن المديرية لا تدخر جهدا في مكافحة الآفات حيث إنها الأساس في الإنتاج الزراعي وهو مجهود يظل مستمرا طوال الموسم من بداية الزراعة حتى الإنتاج يبذل فيه رجال المكافحة جهدا كبيرا وأن توفير المبيدات وتوزيعها من أولويات المديرية.