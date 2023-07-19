«الزراعة» تتابع مكافحة الآفات بمحافظة كفر الشيخ للاطمئنان على القطن والذرة والأرز

تواصل وزارة الزراعة المتابعة المستمرة للحفاظ على الإنتاج الزراعي وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومتابعته لملف الآفات وتأثيرها على الإنتاج الزراعي في ظل التغيرات المناخية الحادة وارتفاع درجات الحرارة حيث قامت الإدارة المركزية لمكافحه الآفات بمتابعه أعمال مكافحه الآفات بمحافظة كفر الشيخ من خلال 7 لجان مرور للإدارة العامة لمكافحة الآفات ومنطقة شمال الدلتا.

وقد قام د أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بزيارة مفاجئة لهذه اللجان ومحافظة كفر الشيخ حيث تمت المتابعة بمراكز المحافظة مثل كفر الشيخ و سيدي سالم وقلين والحامول و دسوق و بيلا و فوة و مطوبس و الرياض للاطمئنان على محصول القطن والذرة والأرز وهي من المحاصيل الإستراتيجية المهمة.



وقال “رزق” إن حملات المرور استهدفت أيضا الجمعيات الزراعية للتأكد من جاهزية آلات الرش وتوافر مبيدات القطن ودوده الحشد الخريفية، كما استهدفت أيضا مراجعة مصائد الحشرات كإحدى طرق الرصد المبكر والفحص الحقلي للزراعات القائمة في الحقول .



وفى نهاية المرور عقد رئيس الإدارة المركزية للمكافحة اجتماع مع مديري ومهندسي المكافحة بالإدارات الزراعية المختلفة في حضور د ناجح غربية السيد وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ومديري المكافحة بالمديرية ومدير الإدارة العامة لمكافحة الآفات ومدير منطقة شمال الدلتا التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات أكد فيه على: