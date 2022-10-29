«الزراعة» تتابع محطات الغربلة ومنافذ بيع التقاوي بالمحافظات

واصل الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، زياراتهم الميدانية للمحافظات، لمتابعة محطات الغربلة ومنافذ البيع المرخصة والمعتمدة للتأكد من توفير التقاوى المعتمدة وبيعها بالسعر المعلن.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الدائمة والمستمرة للوقوف على مدى توفير التقاوى لمحصول القمح، طبقا للخريطة الصنفية وضبط الأسعار وعدم التلاعب ووصول تقاوى المحاصيل الشتوية بالأسعار التي تم الإعلان عنها.

وتفقد رئيسا الإدارتين المركزيتين، على مدار الأسبوع الماضي، منافذ بيع التقاوي ومحطات الغربلة في محافظات: الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، والنوبارية للتأكد من توفير التقاوى المعتمدة ومتابعة عمليات البيع والتوزيع.

كما شملت الجولة الأسبوع الماضي أيصا، زيارة مشروع مستقبل مصر للوقوف على الاستعداد لبدء موسم زراعة إكثار تقاوى القمح والمحاصيل الشتوية الأخرى والترتيبات اللازمة لنقل تقاوى الإكثار.