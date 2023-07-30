«الزراعة» تتابع محصول القطن سوبر جيزة 97 بالمنوفية والبرامج البحثية بمحطة الجميزة

قام الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن يرافقه الدكتور وليد يحيى وكيل معهد بحوث القطن لشؤون الإنتاج بالمرور على حقول القطن بمركز قويسنا وبركة السبع ومحطة بحوث الجميزة وذلك للاطمئنان على حالة الصنف الجديد سوبر جيزة 97 وطبيعة نموه ومدي رضا المزارعين عنه، حيث أبدى المزارعون رضاهم عن الصنف الجديد ونموه إلى جانب القدرة المحصولية العالية له حيث يظهر ذلك من خلال منحني التلويز والتزهير وعدد اللوز على النبات إلى جانب توفيره في المياه وقصر عمره حيث تمت زراعته بعد حصاد القمح.

وقد وجة الدكتور عبد الناصر رضوان مدير المعهد بإصدار التوصيات الفنية للمزارعين وهي أهمية رش البوتاسيوم هذه الأيام وذلك للعمل على كبر حجم اللوزة وزيادة المحصول وتقليل التساقط إلى جانب الاهتمام برش الأحماض الأمينية وسليكات البوتاسيوم لتعزيز قدرة النباتات على تحمل موجات الحرارة العالية هذه الأيام دون الأضرار بالمحصول إلى جانب الاهتمام ببرنامج الرش الوقائي ضد ديدان اللوز وكذلك الاهتمام بالرى.

كما توجه الدكتور مدير المعهد ومرافقيه لمحطة بحوث الجميزة بالغربية لمتابعة تجارب وإكثارات الصنف سوبر جيزة 86 حيث تم المرور على تجارب قسم المعاملات الزراعية من رش العناصر الصغرى الأحماض الأمنية، إضافة لمعززات تحمل الجفاف والزراعة على مصاطب أحد أهم النظم الجديدة لزراعة القطن لتقليل مياه الري وتقليل الحشائش الي جانب تعزيز قدرة المزارع على التحميل المحصولي.

وأوضح مدير المعهد أنه تم زيارة تجارب قسم الفسيولوجي والتي تهتم بكيفية تقليل الآثار الضارة لدرجات الحرارة المرتفعة والتغيرات المناخية وتأثيرها على المحصول حيث تم المرور على برنامج المحافظة على الصنف سوبر جيزة ٨٦ الي جانب مساحات الإكثار.

كما تم زيارة تجارب قسم الفسسولوجي والتي تهتم بكيفية تقليل الآثار الضارة لدرجات الحرارة المرتفعة والتغيرات المناخية وتأثيرها علي المحصول.

وفي نهاية الزيارة أكد الدكتور مدير المعهد على الاتصال المباشر مع المزارع وزيادة أيام الحقل والندوات الإرشادية للوصول لأكبر قدر من المزارعين والاستماع إليهم وحل مشاكلهم إلى جانب الاهتمام ببرامج المكافحة وبرامج خفض مدخلات الإنتاج مع عدم التأثير على المحصول لزيادة ربحية المزارع.