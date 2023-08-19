«الزراعة» تتابع محصول القطن بمحافظات المنوفية والشرقية والإسماعيلية

صرح د. عبدالناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن، بأن المعهد قام بالمرور الميداني على حقول القطن في محافظات المنوفية والشرقية والإسماعيلية للاطمئنان على حالة المحصول الاستراتيجي، إضافة تنظيم ندوات ارشادية بالتعاون مع الادارة المركزية للإرشاد ومديريات الزراعة بالمحافظات المذكورة.

وأضاف بيان صادر عن وزارة الزراعة أن هذة الجولة بناء علي توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي بضرورة متابعة المحاصيل الصيفية ومنها القطن وتحت اشراف د محمد سليمان – رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع د عادل عبدالعظيم وكيل المركز للارشاد والتدريب.

وكشف البيان أن الندوات تضمنت التوعية وتدريب مزارعى القطن بمشاركة الباحثين بالمعهد وتناولت اهم التوصيات الفنيه لمحصول القطن خلال تلك الفترة الحرجه من عمر النبات وكيفية التغلب على التأثيرات الناتجة عن موجات الحرارة العالية كما تناولت التوصيات ضرورة الرش بالبوتاسيوم والفوسفور للمساعده على نضج اللوزة وكبر حجمها وايضا كيفية علاج ظاهرة البندقة وصغر حجم اللوزة وقد تم الرد على اسئله واستفسارات الساده المزارعين حول الحاله العامه للمحصول وملاحظة اى إصابات حشريه فى هذه الفتره للتدخل السريع بالمبيدات المتخصصة والحالة العامة للنباتات جيدة ومبشرة.