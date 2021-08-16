«الزراعة» تتابع سرعة الانتهاء من استخراج الكارت الذكي في منطقة النوبارية

أكد محمد عبد العال، رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أنه تم اليوم بمديرية الزراعة بالنوبارية، وبحضور المهندس حسام الدين محفوظ، مدير المديرية بالنوبارية، والمهندس حسن رشدي مسئول منظومة الكارت الذكي بالمديرية عقد اجتماع مع المراقبات الزراعية التابعة للمديرية، وذلك للتدريب على الصلاحيات الجديدة لتسجيل الاستمارات مباشرة على التابلت من خلال التابلت الخاص بكل جمعية، وذلك بحضور المهندس احمد تهامى مندوب الشركة المنظمة e-finance. لعمل الاستمارات المتبقبه وذلك لتسهيل صرف الاسمده فى الموسم الشتوي بالكارت.

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من ناحيته، أكد محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية أنه في إطار تعليمات وزير الزراعة بدأ اليوم وعلى مستوى الجمهورية تدريب جميع المهندسين الزراعيين على احدث التطورات في منظومة الكارت الذكي وعلى ايدي خبراء في مجال المعلومات حيث يقوم فرق من المهندسين والخبراء للتدريب النظري والعملي لمستخدمي منظومه كارت الفلاح على مستوى مديرية الزراعة على احدث الاصدارات واحدث التقنيات الموجوده في منظومه كارت الفلاح.

الجدير بالذكر أنه بعد إطلاق وزير الزراعة مؤخرا لمنظومة الكارت الذكي في منطقة محافظتي الإسكندرية والسويس ومنطقة النوبارية تكون وزارة الزراعة قد انتهت تماما من إطلاق المنظومة في كل محافظات الجمهورية.