الزراعة تتابع زراعات الفراولة في القليوبية وتراخيص المشاتل والصوب بالمنوفية



واصلت الإدارة المركزية للبساتين، التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعة محاصيل الخضر والفاكهة وأعمال تراخيص المشاتل والصوب الزراعية، بمحافظتي القليوبية والمنوفية.



وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إن ذللك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل الدائم مع المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية، وتوصيل المعلومات الفنية الزراعية والارشادات اللازمة للحفاظ على الثروة النباتية وزيادة إنتاجية المزارعين.



وأشار “عطا” إلى أنه تم من خلال مهندسي الإدارة وبالتنسيق مع مديرية الزراعة بالقليوبية، متابعة زراعات محصول الفراولة، بمركز شبين القناطر، وإعطاء التوصيات اللازمة للمزارعين، في سبيل زيادة الإنتاجية، وضمان جودة المحصول.



وتابع رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إنه تمت أيضا، متابعة تراخيص الصوب الزراعية تراخيص الاستهلاك الشخصي و الإحلال و التجديد لحدائق الفاكهة فى مركز قويسنا بمحافظه المنوفية، من خلال مهندسي الإدارة وبالتنسيق مع مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية.



وأضاف أنه تم رصد المشاهدات، وإعطاء التوصيات اللازمة للمزارعين، والتي تمثلت في إزالة الأزهار السفلية و ذلك لزيادة فرصة سرعة نمو النبات، فضلاً عن استعمال المبيدات الفطرية الموصى بها، والاعتدال فى المقنن المائى فى هذه الفتره من عمر النبات، إضافة إلى التركيز على رش العناصر الصغرى، الأحماض الأمنية، و الطحالب (لمقاومة النبات للتقلبات الجوية فى هذه الفترة)، مع التركيز على العناصر الغذائية مثل الفوسفور و الماغنسيوم و البوتاسيوم.