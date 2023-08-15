الزراعة تتابع حقول إكثارات القطن والبرامج البحثية بمحافظة كفر الشيخ

قام الدكتور عبدالناصر رضوان مدير معهد القطن، يرافقه الدكتور وليد يحيي وكيل معهد القطن للإنتاج، والدكتور ياسر المنسي وكيل معهد القطن للإرشاد والتدريب، والدكتور محمد عزت رئيس قسم بحوث المحافظة على أصناف القطن والدكتور ناجح غربية وكيل مديرية الزراعة بكفر الشيخ بالمرور على إكثارات الصنف سوبر جيزة 94 بمركز بيلا بكفر الشيخ.

وكان في إستقبالهم المهندس رمضان القبلاوي مدير إدارة بيلا الزراعية و المهندس ابراهيم قاسم مدير عام التعاون الزراعى و مهندسي الاحواض والجمعيات الزراعية التابعة للمركز حيث تم المرور علي مساحات الإكثار ( جمعيات الهمة ، ابو بدوى ، الجعلالية).

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أنه بناءً علي توجيهات وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي السيد القصير بضرورة متابعة المحاصيل الصيفية و منها القطن و تحت اشراف د محمد سليمان – رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة متابعة الإكثارات لتوفير افضل التقاوي المنتقاة وبالكميات التي تكفي كل المساحات المستهدف زراعتها العام القادم.

ووجه “رضوان” بالاهتمام بمتابعة الزراعات خلال الفترة الحالية في ظل إرتفاع درجات الحرارة و ضرورة الاهتمام بعمليات الري و رش البوتاسيوم و هو من اهم العناصر السمادية خلال هذه الفترة لزيادة حجم اللوزة وترسيب السليلوز وذلك للحصول علي أفضل صفات غزلية وتكنولوجية.

كما تم التوجيه بالجني المحسن و تحديد مراكز تجميع الاقطان وان يتناسب اعدادها و اماكنها مع المساحة المنزرعة للتسهيل علي المزراعين في توريد الاقطان الي جانب التنبيه علي ضرورة تمريك و توزيع الاكياس على السادة المزارعين قبل الجني بوقت كاف .

وأثنى مدير المعهد علي جهود مهندسي الجمعيات الزراعية والمرشدين الزراعيين ومهندسي نقاوة واستئصال النباتات الغريبة للوصول بالمساحات المنزرعة بالاكثار الي تلك الدرجة العالية من النقاوة الوراثية والتجانس التام بين النباتات.

كما تم المرور على برامج المعهد بمحطة بحوث سخا و قطاع الإنتاج لمتابعة سير العمل فى حقول السلالات و برامج تربية الاصناف والإكثارات الأولية و جميعها بحالة ممتازة خلال هذه المرحلة و قد تم التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة و المرور اليومي حتى انتهاء الموسم.