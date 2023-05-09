«الزراعة» تتابع حصاد وتوريد القمح في محافظة الشرقية

قام كل من الدكتور حاتم الحمادي، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة وبعض مهندسي الإرشاد م أشرف صلاح م أشرف طه م أحمد العساس م وليد الشوادفي بالمرور على شون وصوامع الاستلام والتجميع للقمح بمحافظة الشرقية، حيث يوجد فيها أكبر المساحة المنزرعه بالقمح أكثر من 380 ألف فدان.

شملت الزيارة حضور حصاد حقل ارشادي منزرع بالصنف 171 على مصاطب ثم حضور ندوة إرشادية عن محصول القطن في حضور المهندس حسين أمين وكيل وزارة الزراعة في الشرقية وبعض مسئولي الزراعة بالمحافظة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للإرشاد إلى أهمية لقطن المصري كمحصول تصنيعي تصديري يتمتع بصفات تكنولوجيه متميزه كذلك أهمية الزراعة التعاقدية لمحصول القطن وإعلان الدولة لسعر ضمان 500 جنيه لوجه بحري (طويل التيلة) و4500 جنيه لوجه قبلي (متوسط التيلة) وهذا السعر هو الحد الأدنى الذي لن يقل سعر التوريد عنه.