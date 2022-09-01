«الزراعة» تتابع البرامج البحثية من الأرز والذرة في محطة البحوث بمحافظة الغربية

قام، اليوم، د. رضا محمد علي، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، يرافقه الدكتور خالد السلاموني، رئيس الإدارة المركزية للمحطات، والسادة وكلاء المعهد ورؤساء الأقسام الفنية، بزيارة محطة البحوث الزراعية بالجميزة، وكان في استقبالهم د. محمد الغنيمي مدير المحطة الإقليمية، والدكتور فتح الله حسن مدير محطة بحوث الجميزة والفرق البحثية.

وخلال الزيارة تم تفقُّد برنامج الذرة الشامية والهجن الجديدة المبشرة البيضاء والصفراء وحقول الإكثار وبرنامج الأرز البحثي والسلالات المبشرة مبكرة النضج عالية الإنتاجية، وكذلك حقول الإكثار للأصناف سخا سوبر 300 وسخا 108وسخا 101، وأشاد الحضور بالجهد المبذول ونقاوة حقول الإكثار.

وشدد مدير المعهد على بذل أقصى جهد ممكن للوصول لأفضل النتائج لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي من تلك المحاصيل الإستراتيجية ضمن خطة التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن محطة بحوث الجميزة بمحافظة الغربية مُقامة على مساحة 525 فدانًا، وهي من أكبر وأهم المحطات البحثية، ويجري فيها تنفيذ البرامج البحثية والتدريبية والإرشادية واستنباط الأصناف والهجن الجديدة عالية الجودة والإنتاجية للمحاصيل الإستراتيجية.