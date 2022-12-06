«الزراعة» تتابع إنتاج شتلات الخضر بالإسكندرية وتقدم توصيات للمزارعين

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين، التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، المرور على زراعات الخضر والفاكهة والمشاتل على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعتها، وتقديم الدعم الفني للمزارعين.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الادارة المركزية للبساتين، إن لجنة من مهندسي الادارة، تفقدوا بعض من زمام منطقة امتداد ابيس التابعة للمراقبة العامة للتنمية والتعاونيات بالإسكندرية لمتابعة المشاتل التجارية لإنتاج شتلات الخضر، بالتنسيق مع مديرية الزراعة.

وأشار عطا، إلى أن ذلك يأتي، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة الزراعات البستانية من : حدائق، خضر، صوب، مشاتل، نباتات طبية وعطرية، فضلا عن زراعات النخيل، بعموم الجمهورية، وتقديم كافة سبل الدعم الفني والارشادي للمزارعين لزيادة الانتاجية، والحفاظ على ثروة مصر النباتية.

وأضاف رئيس الادارة المركزية للبساتين، أنه تم تقديم عدد من التوصيات الفنية المزارعين، نتيجة للمشاهدات على أرض الواقع، حيث تم أيضا التنبيه على اصحاب المشاتل بضرورة التعامل فقط مع اصناف وهجن الخضر المسجلة بوزارة الزراعة مع الحصول على مستند شراء(فاتورة)من مصدر البذرة، كذلك ضرورة تعقيم صوانى الزراعة عقب كل دورة إنتاجية.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على أهمية خلط مطهر فطرى مع بيئة الزراعة للسيطرة على الأمراض الفطرية وأعفان الجذور، كذلك استخدام أبواب مزدوجة للصوب لمنع دخول الحشرات مع إجراء رشة ضد الحشرات الثاقبة الماصة: الذبابة البيضاء، والمن، للسيطرة على الأمراض الڤيروسية، مع تخفيض الاحتياجات المائية والسمادية للشتلات في مرحلة التسويق، كذلك الاحتفاظ فى المشتل بسجلات لتدوين حركة العمل بالمشتل وتسجيل زيارات الجهات الرقابية والإشرافية.