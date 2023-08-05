«الزراعة» تتابع إنتاجية تقاوي فول الصويا وتنصح باختيار 13 محصولا في العروة النيلي

تواصل وزارة الزراعة متابعة محصول فول الصويا خاصة المساحات المخصصة لإنتاج التقاوي للموسم المقبل، حيث توجهت لجنة فنية قامت بالمرور على مساحات الفول الصويا لجيزة 111 والمتعاقد عليها من قبل الإدارة العامة لإنتاج التقاوي بالمنيا.

وكشفت جولة اللجنة التي قام بها قسم إنتاج مركز المنيا أن الحقول بحاله جيدة، وكما تم التنبيه برش بعض العناصر الغذائية في مساحه الصحراوي ورش بعض المبيدات للكاروسات والعناكب.

وأضافت مصادر لـ”المال” أنه كما تم التنبيه بضبط عمليه الري، وعدم التغريق وإضافة آخر دفعه من سماد اليوريا.

ولفتت المصادر إلى أنه خلال الأيام المقبلة والتي لا تستغرق وقتا طويلا والشتوي قدمت وزارة الزراعة قائمة ببعض المحاصيل التي يمكن زراعتها في العروة النيلية قبل زراعة محصول القمح، وذلك للاستفادة من الأرض قبل زراعة القمح كالتالي:

1-محصول الجزر

2-الكوسة

3-الخيار

4-الكانتلوب

5- اللفت

6-الفاصوليا

7 – القثاء

9 -القرنبيط والكرنب

10 -البصل المقور للاستهلاك الاخضر

11 – الذرة الشامية

12 –بطاطس

13 -برسيم فحلي

وأضافت المصادر ان تم المرور على زراعات الخضر خلال الايام الماضية وهي الطماطم، الباذنجان، الفلفل، الفراولة، القرعيات بمحافظات القليوبية ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الدقهلية ،لاسماعيلية ، الغربية ،المنيا ، بني سويف للوقوف على الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة .

وكشفت المصادر انه تم المرور علي زراعات الأرز بمحافظات كفر الشيخ ،الدقهلية ، الشرقية ، الغربية لمتابعة الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الملائمة.

وأوضحت المصادر أنه تم المرور علي زراعات الذرة بمحافظات ، الدقهلية ، البحيرة ، المنوفية، الغربية لمتابعة الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل حالة.

وأفادت المصادر أنه تم المرور علي زراعات قصب السكر بمحافظات قنا و الاقصر لمتابعة الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة لكل حالة.

وذكرت المصادر أنه تم المرور على زراعات العنب والموالح والمانجو بمحافظات الغربية والبحيرة والقليوبية للوقوف على أهم المشاكل المرضية، وإعطاء التوصيات الخاصة بحلها.