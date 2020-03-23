اقتصاد وأسواق

«الزراعة» تتابع أعمال صيد الأسماك بمحافظة أسوان

تابعت وزارةالزراعة عمليات صيد الاسماك في بحيرة ناصر
الصاوي أحمد 5:29 م, الأثنين, 23 مارس 20 5:29 م, الأثنين, 23 مارس 20

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قام خالد السيد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بزيارة إلى بحيرة السد العالي وميناء الصيد بمحافظة أسوان، لمتابعة أعمال صيد الأسماك ومدى إتاحته بالأسواق بهدف توفير غذاء صحي وآمن بأسعار تناسب جميع المواطنين .

وذلك بناء على الاجتماع الذي عقده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع قيادات هيئة الثروة السمكية لبحث كيفية زيادة إنتاج مصر من الأسماك .


وقال السيد إنه التقى بأعضاء الجمعيات العاملة ببحيرة السد العالي واستمع لآرائهم وتعهد بالعمل على حل المشكلات التي تواجههم .

ومن جانبهم تعهد الصيادون ببذل أقصى جهدهم للحفاظ على البحيرة والثروة السمكية بها وتوفير أجود أنواع الأسماك .


وقام رئيس هيئة الثروة السمكية أيضا بزيارة مصنع الأسماك بشركة مصر أسوان للوقوف على أسباب ضعف إنتاجية الأسماك المصنعة بالمصنع ، ووعد بتوفير الاحتياجات اللازمة للحصول على أفضل أداء للمصنع كما كان في سابق عهده.

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بقلم الصاوي أحمد

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