الزراعة تبدأ عرض حلوى المولد النبوي فى منافذها مطلع الأسبوع المقبل

تستعد وزارة الزراعة لبدء ضخ حلوى المولد فى منافذها الثابتة البالغة 455 منفذا ، فضلا عن 35 أخرى متنقلة بداية من مطلع الأسبوع المقبل.

كشف الدكتور سعيد الدسوقى مدير التسويق فى قطاع الإنتاج التابع لوزارة الزراعة لـ«المال» عن أن أسعار حلوى المولد التى سيتم طرحها بمنافذ الوزارة ستكون مخفضة بنسبة 20 و%25 مقارنة بالسوق الحرة .

وأوضح أن الوزارة لديها مئات المنافذ الثابتة والمتحركة التى تتبع قطاع الإنتاج والزراعة المحمية والجمعيات التابعة ومركز البحوث ، وهى منتشرة بجوار مقر الوزارة بالدقى فضلا عن عدد من المناطق بالمحافظات المختلفة .

ولفت الدسوقى الى أن سعر العبوة وزن الكيلو جرام يتراوح بين 70 إلى 80 جنيها مقارنة ب100 و120 فى السوق الحرة.

وأكد أن منافذ وزارة الزراعة، تستعد لطرح كميات كبيرة من الحلوى للمواطنين والمستهلكين .

وأضاف أن المنافذ التابعة للوزارة تشهد إقبالا كبيرا نظرا لانخفاض السعر وجودة المنتجات فيها ، ويأتى ذلك فى ضوء التخفيف عن المواطنين الراغبين فى الشراء، خاصة بعد موجة الغلاء التى أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية ، حيث شهدت جميع الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا لجميع المنتجات، بسبب ارتفاع تكلفة الصناعة عن الأشهر السابقة .

يذكر أن موعد المولد النبوى الشريف سوف يبدأ يوم 28 سبتمبر حيث يشهد إقبالا كبيرا من جانب المستهلكين خاصة على بعض الأنواع الشعبية مثل السمسمية والحمصية وغيرها من المنتجات المختلفة.