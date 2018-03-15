الزراعة تبدأ صرف أولى دفعات أسمدة الصيف

❏ ممدوح حمادة: 300 ألف طن أرصدة مُرحلة من الشتوى ❏ عباس الشناوى: صرف كميات تحت الحساب للجمعياتالصاوى أحمدبدأت الجمعيات الزراعية صرف أولى دفعات الأسمدة المقررة للمحاصيل الصيفية، مثل القطن، والذرة، والأرز، والخضراوات، والمزارع البستانية.وكشف ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، فى تصريحات

❏ ممدوح حمادة: 300 ألف طن أرصدة مُرحلة من الشتوى

❏ عباس الشناوى: صرف كميات تحت الحساب للجمعيات

الصاوى أحمد

بدأت الجمعيات الزراعية صرف أولى دفعات الأسمدة المقررة للمحاصيل الصيفية، مثل القطن، والذرة، والأرز، والخضراوات، والمزارع البستانية.

وكشف ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، فى تصريحات لـ”المال”، عن وجود 300 ألف طن، أرصدة متبقية من الموسم الشتوى، وسيتم ترحيلها للموسم الجديد .

يبدأ الموسم الصيفى منتصف مارس، ويستمر حتى منتصف سبتمبر من كل عام، وتصل احتياجاته إلى 2.5 مليون طن أسمدة، مقارنة مع 1.5 مليون طن للموسم الشتوى.

فى السياق ذاته أكد على عودة، رئيس جميعة الائتمان الزراعى، أن محاصيل الصيف تستهلك أسمدة أكثر من موسم الشتاء، بسبب تنوعها.

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن لجان فنية قامت بمراجعة المتبقى من الموسم الشتوى، مقارنة بما تم صرفه، وفقا لدفاتر التسليمات بكل جمعية .

وأوضح أنه بناء على ذلك سيتم تسليم شيكارتين للفدان الواحد «تحت الحساب»، قبل صرف الكميات المقررة بالكامل، حسب نوع المحصول.

وأكد أنه تم البدء فى مراجعة توريدات الشركات المنتجة، ومدى التزامها بالحصص المتفق عليها، مشيرا إلى أن الموسم الشتوى لم يشهد أى أزمات تخص مقررات الأسمدة، موضحًا أن معظم الشركات كانت ملتزمة.

وتتراوح حصة الصيف 4 – 6 شكائر للفدان، حسب نوع المحصول، باستثناء فدان القصب الذى يحتاح إلى 12 شيكارة، ويحتاج الموز 8 شكائر.