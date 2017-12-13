الزراعة تبدأ سحب 2000 عينة خضراوات وفاكهة من 14 محافظة

لفحصها وإعداد تقرير جديد عن «متبقيات المبيدات» تقرير دورى عن جودة المنتجات بالسوق المحلية كل 3 شهور بداية من 2018 كتب ـ الصاوى أحمد: بدأت وزارة الزراعة، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، سحب 2000 عينة خضراوات وفاكهة من أسواق 14 محافظة، و17 سوقا مركزية، ومزارع خاصة ، بهدف اتخاذ القرارات ا

لفحصها وإعداد تقرير جديد عن «متبقيات المبيدات»

تقرير دورى عن جودة المنتجات بالسوق المحلية كل 3 شهور بداية من 2018

كتب ـ الصاوى أحمد:

بدأت وزارة الزراعة، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، سحب 2000 عينة خضراوات وفاكهة من أسواق 14 محافظة، و17 سوقا مركزية، ومزارع خاصة ، بهدف اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على سلامة الغذاء وإعداد تقرير مفصل عن حالة المحاصيل، وهو ما يحدث للمرة الثانية فى غضون شهرين فقط، كخطوة نحو الاهتمام بتحسين جودة السلع فى السوق المحلية أسوة بالمصدرة.

وأكد الدكتور أشرف المصرفى، مدير المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات، التابع للوزارة أن عمليات سحب العينات، ستشمل 17 محصولا، باعتبارها الأكثر شيوعا واستهلاكا فى مصر، هى الطماطم، والفلفل، والفاصوليا، والبطاطس، والفراولة، والعنب، والخوخ، والبرتقال، والرمان، والخيار، والكوسة، والبسلة، والخس، والجزر، والتفاح، والكمثرى، والجوافة.

وأوضح أن عمليات سحب العينات وتحليلها ستستمر خلال العام المقبل أيضا، لتغطية كل عروات المحاصيل، تمهيدا للانتهاء من التقرير النهائى، والذى سيركز على التأكد من جودة المنتجات الزراعية المطروحة فى السوق، وخلوها من متبقيات المبيدات الضارة، والتدخل عند الضرورة لمنع مسببات الأمراض التى تصيب المواطنين.

وأطلقت «الزراعة» فى سبتمبر الماضى، الخطة القومية لرصد متبقيات المبيدات فى المحاصيل الزراعية فى السوق المحلية، للمرة الأولى، وجرى رفع التقرير الأول عن عمليات الفحص والتحليل للعينة لوزير الزراعة، وتمت تغطية كل أصناف الخضراوات والفاكهة على مدار العام المقبل، والتأكد من سلامتها، تمهيدا للإعلان عن نتائج البحث بشكل شامل.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إنه بداية العام المقبل، سيتم رفع تقرير عن نتائج فحص متبقيات المبيدات كل 3 شهور بهدف الوصول لحجم معلومات كاف عن جميع المحاصيل فى الأسواق عبر التوقيتات المختلفة.

ولفت إلى أن أساليب معالجة وحل مشكلة جودة المحاصيل ستعتمد على إرشاد وتوعية الفلاحين على طرق الرش السليمة، وتوفير أعداد من مطبقى المبيدات، الذين يقومون برش المحاصيل، فى المحافظات، وحظر دخول نوعيات معينة من المبيدات الضارة بالمستهلكين.

وأوضح أن برنامج سحب العينات وفحصها، تم وضعه عبر 13 جهة فى مصر، ويعتمد على رصد متبقيات المبيدات، عبر قياس معدلات استخدامها فى أهم السلع الغذائية والحاصلات الزراعية المستخدمة كغذاء، لأنه من غير الممكن رصد وتحليل جميع السلع فى وقت واحد.

و أصدر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تكليفات لمركز البحوث الزراعية، مؤخرا بسحب عينات من الأسواق المركزية التى تشمل فى مرحلتها الأولى (17 سوقا مركزية) بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية، والغربية، والدقهلية والبحيرة والإسكندرية، والإسماعيلية وكفر الشيخ، والشرقية والفيوم، وبنى سويف وأسيوط.

ويأتى ذلك تنفيذا للمادة (38) من القرار الوزارى 974 لسنة 2017 بشأن تداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية فى مصر، والتى تقضى بتولى كل من المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية والمعمل المركزى للمبيدات رصد متبقيات المبيدات فى المنتجات الزراعية بالأسواق المحلية.