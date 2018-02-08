الزراعة تبدأ تنفيذ 5 آليات لزيادة إنتاجية الألبان

❏ منى محرز: الخطة تعتمد على سلالات أجنبية.. وتستهدف تحسين المواشى وراثياًالصاوى أحمدبدأت وزارة الزراعة تنفيذ خطة متكاملة لزيادة إنتاجية الألبان وسد الفجوة الغذائية منها، ضمن مشروع التحسين الوراثى الذى أطلقته الوزارة منتصف العام الماضى.كشف تقرير صادر عن قطاع الإنتاج الحيوانى، حصلت «المال&

❏ منى محرز: الخطة تعتمد على سلالات أجنبية.. وتستهدف تحسين المواشى وراثياً

الصاوى أحمد

بدأت وزارة الزراعة تنفيذ خطة متكاملة لزيادة إنتاجية الألبان وسد الفجوة الغذائية منها، ضمن مشروع التحسين الوراثى الذى أطلقته الوزارة منتصف العام الماضى.

كشف تقرير صادر عن قطاع الإنتاج الحيوانى، حصلت «المال» على نسخة منه، عن أن الخطة تضم 5 آليات رئيسية لزيادة أعداد الحيوانات المدرة للألبان.

تتضمن الآلية الأولى من خطة زيادة إنتاجية الألبان، المتابعة الميدانية للقطعان وتتمتع بصفات وراثية جيدة، من خلال علاج الأمراض التى تقلص من إنتاجيتها من الألبان والأمراض التى تصيب العجول حديثة الولادة، وضعف الخصوبة، فضلا عن المتابعة الميدانية للحالات التى تلقح بالمديريات، وتوفيرالأدوية الحديثة الأكثر فاعلية، والأطباء بمختلف المحافظات.

بحسب التقرير؛ تتضمن الآلية الثانية تطوير وحدة التناسليات، والتلقيح الصناعى فى العباسية، وإصدار تعليمات بتكليف لجنة فنية «فريق» من باحثى المعمل المرجعى للرقابة البيطرية على الإنتاج الحيوانى، من ذوى الخبرة فى إدارة المعامل المعتمدة، وقاموا بعمل مراجعة، وتقييم للوحدة فى العباسية لتحديد احتياجات رفع الكفاءة والتطوير.

كما أوصت «اللجنة» بتطبيق اشتراطات الأمان الحيوى، فى الوحدة من خلال عمل حظائر مؤمنة للحيوانات، وتجديد وتنظيف لعنابر الطلائق القديمة، وإزالة المخلفات المتراكمة بالوحدة، وإصلاح الأجهزة المعطلة فى الوحدة، وعمل عقود صيانة دورية لها، وشراء احتياجات الوحدة من الأجهزة، والمستلزمات والمشخص.

تشتمل الآلية الثالثة على إنتاج قطعان من الأبقار، والجاموس المحسن وراثيا، والانتهاء من إنتاج 2000 رأس محسن وراثيا، بأفضل السلالات الأجنبية فى 5 محافظات، هى الدقهلية، وبنى سويف، والمنوفية، والغربية، والبحيرة.

تستهدف الوزارة تلقيح 4500 رأس ماشية «إناث» بأفضل السلالات الأجنبية فى نهاية الخطة، خلال العام الجارى، موزعة بين 2500 جاموسة، و2000 بقرة.

تهدف الآلية الرابعة إلى تدريب 50 طبيبًا بيطريًا، على أفضل الطرق والتقنيات فى مجالى التناسليات والتلقيح الاصطناعى، واستخدام الموجات فوق الصوتية، فى التشخيص، وكيفية رعاية الماشية فترة التلقيح للوصول إلى أعلى معدلات إخصاب ممكنة.

تهدف الآلية الخامسة إلى استخراج كارت متابعة لكل حيوان، تلقيحه وتوزيعه على الأطباء العاملين بالمشروع، مذكور فيه البيانات الخاصة به، وهى النوع، والسلالة، والأوصاف المميزة والعلامات، وتاريخ الميلاد، والاختبارات الدورية لمرض الاجهاض المعدى البروسيلا، وتاريخ الاختبار والنتيجة، فضلا عن بيانات المربى الخاص به، وتشمل، والاسم، ورقم بطاقة تحقيق الشخصية وتاريخ صدورها، والعنوان، والوحدة البيطرية التابع لها، والناحية، والمركز، والمحافظة.

أكدت منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون قطاع الإنتاج الحيوانى، أن خطة مشروع التحسين الوراثى تتضمن رفع الكفاءة التناسلية للماشية المصرية، إلى المستوى العالمى عن طريق رفع القيمة الوراثية للأبقار البلدية، باستخدام التلقيح الاصطناعى بجرعات ذات أصول وراثية عالية، باستخدام 4 السلالات بقرية أجنبية هى، الابندانس، الترانتيز، البراون سويس، الهولشتين.

تهدف الخطة وفقا لنائب وزير الزراعة، لرفع القيمة الوراثية للجاموس البلدى عن طريق استخدام الطلائق الإيطالى المهجنة، دون المساس بالسلالة المحلية عبر تقليل الفترة بين الولادتين، وزيادة نسبة العشار والعمل على أن يكون لدى المربى نتاج أو مولود، ذو صحة جيدة، كل عام، أو على الأقل كل 15 شهرًا.