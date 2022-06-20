«الزراعة» تبدأ تنفيذ مبادرة الرئيس بتحسين قطعان الماشية

◗❙55 ألف جنيه سعر الرأس..وتسهيلات بنكية للمستفيدين

بدأت وزارة الزراعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين سلالات قطعان الماشية فى مصر، عبر استيراد 6000 رأس ماشية «هولشتاين» ألمانى لطرحها للحجز والتعاقد أمام المزارعين، وفقا لعبد الفتاح سراج رئيس الجمعية المركزية للأراضى المستصلحة، التابعة للاتحاد التعاونى الزراعى، التابع لوزارة الزراعة.

وكشف «سراج» لجريدة «المال» أنه سيتم طرح الماشية للحجز بسعر 55 ألف جنيه للرأس بتسهيلات بنكية طبقا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين سلالات قطعان الماشية فى مصر.

وأضاف أن أصناف أبقار «الهولشتاين» مدرة للألبان وتنتج يوميا ما يتراوح بين 30 إلى 40 لترا من الألبان، مقابل 5 إلى 10 لترات فى الأنواع البلدية.

وكشف أنه سيتم تسليم الراغبين فى الحجز بيانات تتضمن شهادة ميلاد للماشية وتاريخ تلقيحها وكذلك برامج التغذية الملائمة لها والتحصين وغيرها.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد دعا وزارة الزراعة إلى إحلال قطعان الماشية المحلية بسلالات مدرة للألبان وسريعة التحويل للحوم من العلائق والأعلاف لزيادة دخل الأسر والمربين.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من مشروعات مجمعات إنتاج الألبان والمجازر الآلية فى عدد من المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس الإثنين الماضي ، منها المجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى والألبان بالسادات على ‏مساحة 1000 فدان، بإجمالى 5000 رأس حلاب بطاقة ‏‏150 طن ‏لبن فى اليوم، و3000 رأس تسمين بطاقة 1.5 طن لحم ‏حى بالدورة ‏الواحدة.

وأشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين – فى تصريحات مؤخرا – بافتتاح الرئيس السيسى للمجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات، لافتا إلى أن هذا الإجراء خطوة كبيرة فى اتجاه الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء والألبان.

وأضاف أن مشروع الإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات يعد نموذجا رائعا للتعاون والتكامل بين الجهات المعنية للدولة للوصول للاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء والألبان والعمل على استقرار أسعارهم وتقليل فاتورة الاستيراد منها حفاظا على الأمن الغذائى المصرى ويعد من المشروعات القومية العملاقة ذات الطابع التكاملى.

وطالب بدراسة موسعة لعمليات التلقيح الصناعى للمواشى واستخدام أحدث التقنيات لإنتاج أفضل الأنواع والاستعانة بعلماء مصر والعالم فى هذا الإطار.