«الزراعة» تبدأ تكويد 6 محاصيل خلال الموسم الحالي

بدأت وزارة الزراعة ممثلة فى الحجر الزراعى خلال اليومين الماضيين فى تكويد مزارع 6 محاصيل هى الجوافة والبصل والموالح والعنب والخوخ والفلفل تمهيدا لتصديرها الفترة المقبلة تنفيذا لقرارات الوزارة الضابطة لمنظومة التكويد بحيث لا يسمح بالشحن للخارج إلا من خلال المزارع المكودة.

وأكد الدكتور أحمد العطار مدير الحجر الزراعى فى تصريح لـ” المال “ أنه يتم تكويد المزارع المنتجة لهذه الأصناف بشكل متزامن مع دخول موسم الجنى خاصة الخوخ والفلفل .

كان الحجر الزراعى قد أعلن عن تطبيق منظومة التكويد التى تتيح تتبع مسارات الشحنات من المزرعة حتى ميناء الوصول لضمان سلامة الشحنات ومعاقبة المخالفين منها سنويا من بداية الموسم إلى نهايته، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت دخول أهم المحاصيل التصديرية وهى الموالح والفراولة والبطاطس والرمان والجوافة والفلفل .

وصدر قرار من السيد القصير وزير الزراعة رقم 386 لسنة 2021 بشأن منظومة التكويد والتتبع لكافة الكيانات التصديرية ونص القرار على تولى الحجر الزراعى المصرى استيفاء أية اشتراطات إضافية تطلبها الدول المستوردة بجانب تنفيذ ما ورد بمنظومة التكويد والتتبع .

وأضاف العطار أن القرار نص على التزام المزارع الراغبة فى التصدير بتطبيق التوصيات والإرشادات الفنية واشتراطات الدول المستوردة وبرامج المكافحة المتكاملة وكافة الممارسات الزراعية الجيدة وفقا لما يقره الحجر الزراعى المصرى.

يذكر أن مصر تربعت على عرش صادرات الموالح عالميا بنحو 1.8مليون طن خلال العام قبل الماضى مقابل 1.4مليون طن منذ بداية العام الماضى وحتى الآن.

وأكد المهندس محسن البلتاجى رئيس جمعية منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية” هيا “ أن وزارة الزراعة والحجر الزراعة قد حققوا نجاحا فى ظل منظومة التكويد التى تم تحديثها فى 2021 والتى تفيد بأن الحجر الزراعى هو المسئول الأول عن تلك المنظومة.

وأوضح البلتاجى أن الحكومة تستعين بحصر وتكويد المزارع من خلال تقنية الاستشعار عن بعد لتلافى عيوب التسجيل اليدوى.

وأفاد البلتاجى أن مصر تتميز حاليا بجودة الصادرات الزراعية وتنافسية الأسعار المصرية فى الخارج لاسيما فى بعض الحاصلات الهامة مثل الموالح والبطاطس والبصل والعنب .

وكشف البلتاجى عن أن المزارع حاليا أصبحت ذات خبرة فى مسايرة أحدث التقنيات الحديثة فى مجال الزراعة والتصدير و تطبيق منظومة الممارسات الجيدة مما ساهم فى زيادة وتحسين الصادرات كما يمكن تتبع الشحنات ومعرفة مصدرها بدقة من أول مرحلة حتى التصدير مع تدقيق المستندات المطلوبة والدالة على سلامة الشحنة.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة المصرى أن الصادرات بلغت خلال عام 2022 ولأول مرة فى تاريخها ما يقرب من 6.5 مليون طن، بحوالى 3.3 مليار دولار وبزيادة حوالى 800 ألف طن عن العام الماضى، لافتا إلى أن الموالح تحتل المرتبة الأولى والبطاطس الثانية ثم البصل والفاصوليا.

وأوضح تقرير للوزارة لمركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المصرية أن عدد المنتجات والحاصلات الزراعية المصرية التى تصدر إلى الخارج بلغ نحو 406 منتجات يتم تصديرها إلى 160 من الأسواق العالمية.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية المصرية هى الموالح، والبطاطس، والبصل الطازج، والعنب، والطماطم الطازجة، والبطاطا، والفراولة، والفاصوليا الطازجة والجوافة، والثوم، والمانجو، والبطيخ، والرمان.