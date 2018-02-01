الزراعة تبدأ تخزين احتياجات أسمدة الصيف

❏ ممدوح حمادة: ارتفاع حجم الاحتياطى.. وانتظام التوريدات حفز الوزارة على ذلكالصاوى أحمدقال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، إن وزارة الزراعة تستعد - ممثلة فى الاتحاد التعاونى الزراعى- لتخزين احتياجات الموسم الصيفى المقبل من الأسمدة، فى خطوة مبكرة قبل انطلاقه، لتلافى حدوث أى اختناقات مح

❏ ممدوح حمادة: ارتفاع حجم الاحتياطى.. وانتظام التوريدات حفز الوزارة على ذلك

الصاوى أحمد

قال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، إن وزارة الزراعة تستعد – ممثلة فى الاتحاد التعاونى الزراعى- لتخزين احتياجات الموسم الصيفى المقبل من الأسمدة، فى خطوة مبكرة قبل انطلاقه، لتلافى حدوث أى اختناقات محتملة فى المحافظات الفترة المقبلة.

وأضاف حمادة لـ«المال» أن ارتفاع حجم مخزون الأسمدة الحالى لدى الجمعيات، والطفرة الكبيرة التى شهدتها معدلات التوريد، والتزام الشركات بتسليم كامل حصصها فى التوقيت المحدد أمور حفزت الوزارة على بدء تخزين احتياجات الموسم «الصيفى» قبل أوانه.

وأشار إلى أنه سيتم توجيه المقررات السمادية لصالح الموسم الصيفى المقبل خلال شهر فبراير المقبل، وذلك بعد أن تسلم الاتحاد كامل احتياجات الموسم الشتوى البالغة 1.2 مليون طن من الشركات المنتجة.

وتابع: المزارعون تسلموا فعليا نحو 600 ألف طن من احتياجاتهم الشتوية، والباقى مخزن لدى الجمعيات، وسيتم الانتهاء من تسليمهم الباقى على مدار الشهر المقبل.

يذكر أن الموسم الصيفى ينطلق فى الفترة من نهاية فبراير إلى بداية مارس باحتياجات 2.2 مليون طن، بينما يبدأ «الشتوى» منتصف سبتمبر من كل عام.

وأكد حمادة أن احتياجات الموسم الصيفى للأسمدة أكبر من «الشتوى»، ولذلك سيتم الاستعداد له مبكرا لتلافى أى اختناقات محتملة فى المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أنه جارٍ متابعة صرف الأسمدة للمزارعين فى المحافظات.

وأضاف أن الشركات ملتزمة بتوريد الحصص المقررة، باستثناء شركة «موبكو» التى تسلم %70 فقط من حصتها بسبب وجود إصلاحات حالية فى خطوط الإنتاج.

كانت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، اعتمدت فى بداية أكتوبر الماضى، قرار رفع سعر طن الأسمدة من 2959 جنيها لليوريا إلى 3200، بزيادة قدرها 241 جنيهًا فى الطن، وارتفعت أسعار النترات إلى 3100 جنيه للطن.

وتختلف حصة الفدان من الأسمدة، باختلاف المحصول، إذ يحصل القصب على 13 شيكارة أسمدة يوريا، والموز 8، والقمح 3، والبنجر 4، والخضراوات من 2 إلى 3، وبساتين الفاكهة 6 شكائر للفدان.

ولفت حمادة إلى أن جميع شركات الأسمدة الآزوتية، البالغ عددها 7، تضم «أبوقير»، و«الدلتا»، و«موبكو»، و«المصرية»، و«حلوان»، و«الإسكندرية»، و«النصر» ملتزمة بتوريد حصتها المقررة شهريا بمتوسط يتراوح بين 200 إلى 230 ألف طن، مشيرا إلى أن أسعار الأسمدة المدعمة ثابتة منذ منتصف العام الماضى عند 3200 جنيه للطن.

وطبقا للعقود المبرمة بين وزارة الزراعة وشركات الأسمدة تضخ الأخيرة %55 من الإنتاج لصالح «الوزارة»، و%45 الباقية، يحق للشركات المنتجة حرية التصرف فيها ببيعها فى السوق المحلية، أو لصالح التصدير.

وقال عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إنه منذ بداية موسم الزراعات الشتوية حتى الآن، تلتزم الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد الحصة الشهرية المقررة للجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية.

وتابع: بناء على تكليفات الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، هناك مراجعة مستمرة لمخزون الجمعيات الزراعية من الأسمدة والاحتياجات الفعلية لكل منها بحسب الزمام الزراعى.