الزراعة تبحث قرارات السعودية وقف بعض المحاصيل

الصاوي أحمديعقد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صفوت الحداد اجتماعًا مع رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الدكتور عبدالحميد الدمرداش والمهندس محسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية في عدد من كبريات الجمعيات والشركات الزراعية، في مقر وزارة الزراعة بهدف مناقشة ملف

الصاوي أحمد



يعقد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صفوت الحداد اجتماعًا مع رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الدكتور عبدالحميد الدمرداش والمهندس محسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية في عدد من كبريات الجمعيات والشركات الزراعية، في مقر وزارة الزراعة بهدف مناقشة ملفات وقف المملكة العربية السعودية لاستيراد الفلفل والجوافة والفراولة وما سيتم أتخاذه من خطوات في المستقبل.

وأكد المهندس محسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية في تصريح لـ”المال” أنه حتى الآن لا جديد في ملف إعادة التصدير لهذه المحاصيل مرة أخرى، لأنه قرار سيادي من المملكة ومن حق أي دولة رعاية صحة مواطنيها بالطريقة التي تراها مناسبة.

وأوقفت المملكة العربية السعودية استقبال الفلفل بأنواعه في نهاية 2016، وفي يونيو 2017 أوقفت استيراد الفراولة المصرية، كما انضمت الجوافة لقائمة المحظور دخولها في نهاية 2017 بسبب وجود نسبة أعلى من متبقيات المبيدات من النسبة المسموح بها.

وأوضح رئيس الجمعية أن الفترة الماضية شهدت تبادل الزيارات بين الجانبين شملت الرياض والقاهرة، وعقدت لقاءات واجتماعات لتحريك الأمور، وبدأت مصر إطلاع الجانب السعودي في تطبيق قواعد تصدير صارمة تتوافق مع المعايير العالمية وهي “الجلوبال جاب” على محاصيل العنب والفراولة، وسيتم إدراج بقية المحاصيل تباعًا في المنظومة.

وفي سياق موازٍ، تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تشديد إجراءاتها الرقابية على تصدير جميع المنتجات الزراعية سواء الفاكهة أو الخضراوات للدول المستوردة، والعمل على تحديث تشريعات الحجر الزراعى للتواكب مع تشريعات الدول المستوردة، وإنشاء إدارة عامة للرقابة على المبيدات، وتطبيق المكافحة الحيوية على المحاصيل التصديرية لإنتاج ثمار نظيفة خالية من متبقيات المبيدات لزيادة نفاذ الصادرات فى السواق الخارجية، بالإضافة إجراءات رادعة للشركات المخالفة بالشطب من سجلات المصدرين.

وكشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى، حصلت “المال ” علي نسخه منه، بشأن إجمالى صادرات المنتجات الزراعية للخضر والفاكهة منذ بداية الموسم التصديرى الجديد خلال شهرين فقط، بلغت 253 ألف طن من منتصف نوفمبر 2017 حتى منتصف يناير 2018 تقريبًا.

وكشف التقرير أن هذه الصادرات تتنوع بين الموالح، 210 آلاف طن تقريبًا والفراولة 20 ألفًا والبطاطس 20 ألف طن والفلفل 3000 طن، تطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية المصرية.

وقال الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية، إن وزارة الزراعة تواصل إجراءتها الرقابية على تصدير جميع المنتجات الزراعية سواء الفاكهة أو الخضراوات للدول المستوردة، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظًا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، وضبط منظومة الزراعات التصديرية، فى المناطق المخصصة للتصدير إلى الخارج.

وتستهدف وزارة الزراعة التوسع فى تطبيق منظومة الصادرات الجديدة “الجلوبال جاب” لتشمل 7 أنواع زراعية أهمها “الموالح، والبطاطس، والفلفل والفراولة، والجوافة والرمان، والعنب” .

وتعتبر تطبيق معايير الممارسات الزراعية الجيدة هو تأشيرة الدخول للبضائع للسوق العالمية، لأنها شهادة دولية معتمدة تمنحها شركات عالمية للفحص والمتابعة، ويكون هناك رقابة للمنتج الزراعي من البذرة حتى التصدير.

وكانت الصادرات الزراعية المصرية قد شهدت طفرة غير مسبوقة آخر موسم، طبقًا لوزارة الزراعة، وكانت هذه الزيادة قدرها حوالي نصف مليون طن عن العام الماضي، لتصل إلى 4.8 مليون طن من نوفمبر 2016 إلي نوفمبر 2017 بدلًا من 4.3 مليون في الفترة المقابلة لها.









