«الزراعة» تبحث زيادة الصادرات المصرية للكويت

بحث الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي مع قيادات الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية سبل زيادة الصادرات الزراعية المصرية للكويت.

وأكد العطار أنه تم بحث تخفيف إجراءات الفحص المشددة التي تفرضها الهيئه علي كل الصادرات المصرية.

وطالب الجانب المصري بتخفيف هذه الإجراءات على بعض المنتجات وإلغاؤها على بعضها الاخر، بحيث يقتصر الفحص المشدد فقط على الأصناف التي قد يظهر بها بعض حالات الرفض للشحنات.

وأوضح العطار في تصريحات صحفية علي هامش الزيارة أن الجانب الكويتي أبدى تفهمه الشديد لمطالب الجانب المصرى، ورحب بها ووعد بدراستها؛ تمهيدا لتنفيذها بعد العرض علي اللجنه العليا للغذاء بدولة الكويت.

وأشار العطار إلى أنه تم الاتفاق علي تفعيل قنوات الاتصال الرسمية والأخطار السريع بين الجانبين، كما شارك في المباحثات وفد من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس.

يذكر ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كان قد وافق على سفر رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي إلى الكويت لبحث سبل زيادة الصادرات الزراعية المصرية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لفتح أسواق جديدة امام المنتجات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطني.