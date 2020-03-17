الزراعة تبحث توفير الأسمدة للموسم الصيفي الجديد في اجتماع عاجل اليوم

بعد أن انتهي الموسم الشتوي الأحد الماضي

تعتزم وزارة الزراعة ممثلة في اللجنة التنسيقية للأسمدة في عقد اجتماع عاجل الأربعاء لبحث احتياجات الموسم الصيفي في ظل المعطيات الجديدة في مصر حاليا بعد أن انتهي الموسم الشتوي الأحد الماضي.

كانت وزارة الزراعة أعلنت صرف شيكارتين أسمدة للموسم الصيفي للفدان خلال الموسم الصيفي المقبل قريبا، دفعة واحدة نتيجة تكدس الأسمدة الحالية في الجمعيات .

وقال على عودة،رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعى، وعضو اللجنة التنسيقية للأسمدة، فى تصريحات لـ”المال” إن اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة سوف يبحث احتياجات الجمعيات الفرعية (البالغ عددها 7200) من الاسمدة وسوف يتم تحديد المحافظات التي سيتم البدء بها .

وأشار إلى أنه من المنتظر أن تبدأ عمليات التسليم “الصيفي” فورا ولمدة 6شهور موضحا أن وزارة الزراعة نجحت في صرف 1.4 مليون طن أسمدة شتوية من إجمالي 1.5 مليون طن حتى الآن للمزارعين، وذلك لمحاصيل القمح والشعير والفول البلدى والقصب والبرسيم والفاكهة والخضراوات في الفترة من أكتوبر وحتى تاريخه وذلك لوصول الدعم لكامل مستحقيه.

يذكر أن وزير الزراعة “الزراعة” قررت صرف الأسمدة الشتوية فى أكتوبر ونوفمبر الماضيين لجميع الزراعات دفعة واحدة بالأسعار المدعمة بواقع 164.5 جنيه لشيكارة اليوريا و159.5 للنترات.

واعتمدت “تنسيقية الأسمدة” خلال الموسمين الشتوى والصيفى الماضيين منظومة لتتبع الأسمدة المدعمة وتفعيل عمل لجان متابعة يومية لتوريد المصانع للأسمدة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى «مافيا» تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط.

وطالب محمد فرج، عضو جمعية منتجى البطاطس ورئيس اتحاد الفلاحين، بضرورة الإسراع في تنفيذ خطة كارت الفلاح الذكي لمنع تسرب الاسمدة الي السوق السوداء،مشيراالي ان هناك أزمات متكررة لنقص المنتج فى بعض المناطق النائية وغير المحيزة مؤكدًا أن سعر الشيكارة انخفضت الي 207 جنيهات حاليا ، بعد وصلت إلى 250 جنيهًا للنترات وتتخطى 300 جنيه لليوريا في الأسابيع الماضية.