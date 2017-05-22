الزراعة تبحث تنفيذ مشروع للاستفادة من المخلفات

بحث الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور رفيق صالح مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”، إمكانية التعاون بين الوزارة والمركز في تنفيذ مشروع للاستفادة من المخلفات الزراعية في انتاج أعلاف غير تقليدية.

وقال البنا خلال اللقاء المشترك الذي عقد بديوان وزارة الزراعة، إن ذلك المشروع سيساهم بشكل كبير في النهوض بالثروة الحيوانية في مصر، وزيادة دخل المزارعين والمربيين، خاصة أن هناك حوالي 37 مليون طن من المخلفات الزراعية في مصر، يجب الاستفادة منها واستغلالها بدلا من التخلص منها.

وأكد وزير الزراعة أهمية ضمان استدامة هذا المشروع، من خلال المعالجة البيولوجية لمياه الري، بما يؤدي أيضا إلى زيادة كفاءة الأرض الزراعية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لبحث آليات التعاون في تنفيذ هذا المشروع في أقرب وقت ممكن.

وأشار البنا ألى أن هناك تعاونا وثيقا بين وزارة الزراعة في مصر ممثلة في مركزي البحوث الزراعية والصحراء، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” في تنفيذ عدد من المشروعات والتي يأتي على رأسها: مشروعات إعادة تأهيل الموارد الطبيعية المتدهورة بمرسى مطروح، ومشروعات تثبيت الكثبان الرملية باستخدام المياه العادمة بواحة سيوة ومنطقة المغارة وسط سيناء، ومشروع تنمية وحصاد المياه بحوض باغوش بمرسى مطروح، فضلاً عن مشروعات إمداد المجتمعات المحلية بالمياه بمرسى مطروح، من خلال تأهيل 390 بئرا سطحية لتجميع المياه للاستخدام المنزلي، ومشروع خدمة رأس النخلة بالوادي الجديد.