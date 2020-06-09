اقتصاد وأسواق

«الزراعة» تبحث تطوير مراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن في الوادي القديم

تواصل وزارة الزراعة تطوير مزارع الإنتاج الحيواني لتوفير الالبان
الصاوي أحمد 6:17 م, الثلاثاء, 9 يونيو 20 6:17 م, الثلاثاء, 9 يونيو 20

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عقد الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعًا لتطوير منظومة مراكز تجميع الألبان، ومزارع الدواجن، المنتشرة فى الوادى القديم.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ورئيسا قطاع الإنتاج الحيواني وهيئة الخدمات البيطرية وممثلون عن البنك المركزى وبنكى الأهلى المصرى والزراعى المصرى وممثلو مراكز تجميع الألبان من القطاع الخاص وأيضًا ممثلو مربى الدواجن والغرفة التجارية والاتحاد العام لمنتجى الدواجن.

يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير كل جوانب المنظومة واليات التمويل ووضع برامج لها تنفيذًا لتوجيهات القياده السياسية بالاهتمام بهذه القطاعات والعمل على تطويرها ورفع كفاءتها.

وقد عرض القصير رؤية الوزارة وما قامت به من حصر وتجميع وإعداد قاعدة البيانات لتكون السبيل لرسم الخطط ووضع برامج التطوير والتنمية.

كما استعرض مع البنوك أهداف التوسع فى تطوير هذه الأنشطة ورفع كفاءتها، بما يسهم فى تحسين جودتها ورفع مستوى العاملين فيها وزياده دخولهم وتوفير غذاء صحى آمن للمواطنين.

وخلال الاجتماع، أوضح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أنه تم عقد بروتوكولات بين الوزارة والبنك الأهلى المصرى، والبنك الزراعى المصرى، والاتحاد العام لمنتجى الدواجن لتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار المزارعين والمربين فى مجال تربية الماشية ونقاط ومراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن للاستفادة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة (5%).

وأضاف الصياد أنه تم تشكيل لجان تنسيقية برئاسة نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وتضم ممثلين لكل الأطراف ذات الصلة لدراسة المشكلات وتذليل أى عقبات تواجه عمليات التطوير، سواء كانت فنية أو مالية أو إجرائية.

من ناحيته، قال د. طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إنه ستتم متابعة المستفيدين من المبادرة ميدانياً بهدف دراسة أى مشكلات على أرض الواقع وطرح الحلول التطبيقية المناسبة.

وأكد استقبال طلبات المربين الراغبين فى الاستفادة من البروتوكولات فى أقرب إدارة زراعية، أو على أرقام الواتساب (01558626682 – 01558626681) لتتم دراستها وسرعة إنهاء الإجراءات والمتابعة.

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بقلم الصاوي أحمد

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