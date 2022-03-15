الزراعة تبحث تصنيع منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء

نظم معمل بحوث تكنولوجيا الأغذية بمحطة البحوث الزراعية بأسيوط بوزارة الزراعة دورة تدريبية عملية عن “تصنيع بعض منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء” للعاملين بالكادر العام والهيئة البحثية لمختلف المعاهد البحثية الموجودة بالمحطة تحت رعاية الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد وإشراف الدكتور عاطف سعد عشيبة وكيل المعهد لشئون الإرشاد والتدريب.

وأكد تقرير صادر عن المعهد أنه تم تصنيع بعض منتجات اللحوم مثل كرات اللحم والكفتة من اللحم البقري والبرجر من لحم الدجاج، مضاف له القرع العسلي بطريقة سهلة وبسيطة يمكن تصنيعها منزليا حيث إن جميع المكونات المستحدمة في تصنيع المنتجات المختلفة متاحة.

وأشار المعهد إلى أن الدورة تضمنت شرح لهذه المنتجات من حيث طريقة تصنيعها والمكونات الداخلة في التصنيع وأهمية كل خطوة من خطوات التصنيع والأهمية الغذائية للحوم وكيفية الاستفادة منها كذلك تم شرح الفرق بين التصنيع المنزلي والتصنيع على النطاق التجاري بالمصانع وفقا للمواصفات القياسية المصرية الخاصة بهذه المنتجات.

كما تناولت الدورة الطرق المختلفة لحفظ اللحوم ومنتجاتها، كذلك تضمن البرنامج التدريبي إمكانية عمل مشروع إنتاجي ربحي من صناعة منتجات اللحوم.