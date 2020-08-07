«الزراعة» تبحث تحديث منظومة الري على مساحة نصف مليون فدان في 8 محافظات

بحثت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ أعمال مشروع تحديث نظم الري الحقلي، على مساحة إجمالية 504 آلاف فدان، في محافظات ( قنا، والأقصر، وبنى سويف، والإسماعيلية، والسويس، والشرقية، والجيزة (الواحات البحرية)، والوادى الجديد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لمشروع تحديث نظم الري الحقلي الذي عُقد بمقر وحدة تطوير الري الحقلي، تنفذيا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فى إطار اهتمام الوزارة بتحديث نظم الري الحقلي، لنشر استخدام المستحدثات الزراعية من شبكات الري بالتنقيط والرش والتسوية بالليزر وتطبيق حزمة الممارسات الزراعية الجيدة فى الزراعة لزيادة الانتاج والرقعه الزراعية.

حضر الاجتماع، علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، وسعيد حماد، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وحسن شمس الدين، مدير وحدة تطوير الري الحقلي، فضلا عن ممثلي المسئولين الفنيين بالمحافظات المشاركة، والتابعين لجهاز تحسين الأراضي، قطاع الارشاد الزراعي، وحدة تطوير الري الحقلي، معهد بحوث الهندسة الزراعية، معهد بحوث الاراضي والمياه.

ومن جهته قال عزوز إن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الدولة للاهتمام بالمشروعات الزراعية والتنموية والسياسات المتبعه لترشيد استهلاك المياه واستدامه الموارد المائية والتقنيات الزراعية الحديثة لرفع كفاءة استخدام وحدتي الارض والمياه للحفاظ على مقدارات الاجيال القادمة .

واوضح سعيد حماد رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، أنه تم استعراض مميزات استخدام اساليب الرى الحديثة والتى تتمثل فى انتظام توزيع المياه حيث يتم توصيل المياه لكل نبات عبر شبكة من الأنابيب، فضلا عن التحكم في مستوى ثابت للرطوبة في منطقة الجذور حيث يتم الري على فترات متقاربة، كذلك ترشيد الطاقة المستخدمة فى عمليات الرى.

واشار إلى أنه ضمن تلك المميزات المساهمة في رفع كفاءة لتوزيع الأسمدة، وتوفير العمالة، لافتا إلى أن الري بالتنقيط يحد من انتشار ونمو الحشائش، وتوفير كميات مياه الري، فضلا عن إمكانية ري الأراضي الثقيلة والأراضي الخفيفة بكفاءة عالية، ما يساهم في زيادة الإنتاجية الفدانية ودخل المزارع.

وأضاف حسن شمس مدير وحدة تطوير الري الحقلي، أنه تم خلال الاجتماع استعراض البروتوكولات الموقعة بين إدارة مشروع تطوير الري الحقلي والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري لدعم المزارع فى التنفيذ من خلال مبادرة البنك المركزى لقروض المشروعات الصغيرة بفائدة 5%.

ـكما تم مناقشة آلية التنفيذ وخطوات استبدال نظام الري بالغمر إلى رش، وشبكات الري الحديثة التى تشمل الري بالرش وبالتنقيط، كما تم تحديد الأدوار والمهام والمسئوليات لفريق العمل.