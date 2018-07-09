الزراعة تبحث النهوض بالإنتاج الداجني في مصر

الصاوي أحمد:تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انشاء شركة لتجميع الذرة الصفراء والفول الصويا من المنتجين المحليين، وذلك بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، لتوفير مدخلات انتاج الأعلاف للدواجن، بهدف خدمة صغار ومتوسطي المنتجين.أكد ذلك الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اجت

الصاوي أحمد:

تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انشاء شركة لتجميع الذرة الصفراء والفول الصويا من المنتجين المحليين، وذلك بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، لتوفير مدخلات انتاج الأعلاف للدواجن، بهدف خدمة صغار ومتوسطي المنتجين.

أكد ذلك الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اجتماعه والدكتورة منى محرز نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مع مجلس ادارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لبحث سبل تطوير صناعة الدواجن في مصر.

وقال وزير الزراعة ان تلك الشركة ستكون معنية بتوزيع هذه المدخلات على المربيين بأسعار تعاونية ومناسبة لهم، بما يساهم في دعم مزارعي هذه المحاصيل، وتحقيق عائد مجزي لهم نظير انتاجهم، بما يتماشى مع خطة الدولة في تسويق المحاصيل الزراعية لتحقيق هامش ربح مرضي للفلاح، لافتاً الى أن ذلك الأمر من شانه أيضاً النهوض بصناعة الدواجن وخفض الأسعار للمستهلكين.

وأشار أبوستيت الى حرص الوزارة على دعم الصناعة الوطنية للدواجن والنهوض بها، وتحسين المنتج وتوفيره للمواطنين بأسعار مناسبة، مع تحقيق هامش ربح مناسب للمنتجين، لافتاً الى امكانية التوسع في نشاط الشركة التي يجرى دراسة تأسيسها ليتم من خلالها أيضاً تسويق منتجات الدواجن من خلال منافذ يتم اقامتها في كافة المراكز على مستوى الجمهورية، كذلك تتولى الشركة توفير المجففات والمعدات اللازمة لشراء الذرة من الفلاحين بنظام الزراعة التعاقدية.

وأكد وزير الزراعة على أهمية العمل على تطوير بورصة الدواجن، من خلال إنشاء قاعدة بيانات حقيقية لقواعد الإنتاج والتكلفة الفعلية مع إيجاد هامش ربح معقول للجميع، بحيث يكون هناك نظام للتسعير بناء على آليات ومدخلات محددة.

ومن جهتها أكدت الدكتورة منى محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه يجرى العمل على تطوير منظومة صناعة الدواجن في مصر، واستكمال الخطوات التي تم البدء فيها لتشجيع الاستثمار الداجني، وضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال، بما يساهم في التوسع وتنمية الانتاج الداجني في مصر.

وأشارت نائب وزير الزراعة إلى أن خطط تطوير الصناعة لم تغفل صغار المربين، بل تساهم بشكل كبير في دعمهم، والحفاظ على مصالحهم، ورفع مستوى معيشتهم وزيادة دخولهم، وتوفير مدخلات الانتاج لهم، كذلك ضمان تسويق منتجاتهم.

وأكد الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ان الاتحاد وكافة أعضائه حريصون على تقديم كاف اشكال الدعم الممكن، لإنجاح خطط التطوير والتنمية، وأن الاتحاد لديه الاستعداد لتلبية الإحتياجات التموينية من الدواجن ومنتجاتها بالأسعار العالمية، كذلك التعاون مع الوزارة من أجل انشاء مراكز لتوزيع الدواجن وبيض المائدة بكافة مراكز الجمهورية لتقليل الحلقات الوسيطة وتوفير المنتجات بسعر مُرضي للمواطنين.