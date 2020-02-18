«الزراعة» تبحث استعدادات إطلاق الحملة القومية للنهوض بالذرة الشامية

هناك ارتباط وثيق بين قسم بحوث الذرة الشامية والإرشاد الزراعي في المحافظات المختلفة

عقد معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة الاجتماع التمهيدي للحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية.

وذلك بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتورعبدالعليم الشافعى رئيس الإدارة المركزية للإرشاد بحضور مديري عموم الإرشاد الزراعي بمحافظات الجمهورية، وأخصائيو المحصول بالمحافظات.

وأكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، على أهمية توحيد الجهود الإرشادية، بجميع الجهات التي تقدم خدمات الإرشاد بالوزارة ومركز البحوث الزراعية، ومديريات الزراعة والجمعيات الزراعية، بما يعود في النهاية بالنفع على المزارعين بالمحافظات المختلفة، بحيث يتم نقل التقنيات الزراعية الحديثة لهم.

وأشار عزوز إلى أهمية التوعية باستخدام تقاوي معتمدة، ومستلزمات زراعية مسجلة بوزارة الزراعة، وعدم استخدام أية مدخلات زراعية مجهولة المصدر، للوصول إلى أقصى إنتاجية فدانية، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.

ومن جهته أكد الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين قسم بحوث الذرة الشامية والإرشاد الزراعي في المحافظات المختلفة، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية لدى المزارعين في صورة حقول إرشادية وحقول تعليمية بإجمالي عدد 400 حقل في 170 مركز وإدارة بمحافظات الوجهين القبلي والبحري.

وأوضح أنه تم تنفيذ حقول إرشادية لترشيد استخدام المياه لأول مرة في الموسم الماضي بإجمالى 150 حقلا في 14 محافظة، وذلك بزراعة هجن عالية الإنتاج ومبكرة في النضج، وذلك من خلال تنفيذ ممارسات حقلية فعالة لتوفير المياه لنشرها لدى المزارعين.

وأشار خليل إلى أهمية تفعيل منافذ الإرشاد في الإدارات الزراعية بمديريات الزراعة بالمحافظات، باعتبارها المنفذ الوحيد لنشر الهجن الجديدة والمتميزة في المحاصيل المختلفة، خاصة الذرة الشامية، والتي تتميز بالصفات الجيدة مثل تحمل الحرارة والتبكير في النضج وتوفير المياه وكذلك صفة بقاء النباتات خضراء حتى الحصاد، الأمر الذي يساعد في استخدامها لانتاج السيلاج بدون كيزان، والاستفادة منها كعلف أخضر.

وناقش الاجتماع برنامج الموسم الحالى 2020 فى المحافظات والتى سيتم تنفيذ الحقول الإرشادية المجمعة بها وذلك بزراعة حوالي 2000- 3000 تجميعة إرشادية، مساحة الواحدة 10 أفدنة كحقول إرشادية بغرض ترشيد استخدام المياه بها، وذلك في عشر محافظات من بينها 6 حقول بالوجه البحري، و 4 بالوجه القبلي.

وتم تكليف مديري الإرشاد الزراعي وأخصائيي المحصول بجميع محافظات الجمهورية بضرورة المتابعة اليومية لمحصول القمح ومتابعة الإصابة بالصدأ والتوصية بالرش بأحد المبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة في حال ظهور الإصابة.