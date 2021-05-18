اقتصاد وأسواق

«الزراعة» تؤكد عدم التهاون في مخالفة المساحة المحددة لزراعة الأرز موسم 2021

أكدت وزارة الزراعة عدم التهاون في إزالة الأرز المخالف
الصاوي أحمد 3:40 م, الثلاثاء, 18 مايو 21 3:40 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

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أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تماشيا مع توجه الدولة لضبط مساحات زراعة الأرز والتي تحقق الاكتفاء الذاتي من المحصول مع الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة، وفي إطار التنسيق المستمر بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري؛ فقد تم تحديد المساحة المنزرعة لهذا الموسم .

وأكد بيان لوزارة الزراعة أن الوزارة تناشد المزراعين عدم زراعة أي مساحات بالمخالفة حيث سيتم التعامل معها بكل حسم وحزم وتطبيق الغرامات المقررة مع إزالة المساحات المخالفة.

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وصدور قرار وزاري من وزارة الري بناء على تنسيق مع وزارة الزراعة بتحديد المساحة والمحافظات المسموح بالزراعة فيها وتقع في شمال الدلتا .

وصدر القرار رقم ٣٠٥ بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٠ ، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام ٢٠٢١ في عدد (٩) محافظات ، حيث تم التصريح بزراعة مساحة قدرها ٧٢٤ ألفا ومائتى فدان ، بالإضافة لمساحة ٢٠٠ ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها ، ومساحة ١٥٠ ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.

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بقلم الصاوي أحمد

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