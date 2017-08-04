الزراعة تؤكد خلو الأسماك المصدر ة للسعودية من فيروس البلطي

الصاوي أحمد:تسبب تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أو الفاو حول وجود فيروس في سمك البلطي في قيام السعودية بحظر دخول الأسماك الحية من مصر من بينها الدينيس والقاروص وأسماك الزينة كإجراء احترازي على الرغم من أن هذا الفيروس يصيب البلطي فقط.وطالبت وزارة الزراعة ر

الصاوي أحمد:

تسبب تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أو الفاو حول وجود فيروس في سمك البلطي في قيام السعودية بحظر دخول الأسماك الحية من مصر من بينها الدينيس والقاروص وأسماك الزينة كإجراء احترازي على الرغم من أن هذا الفيروس يصيب البلطي فقط.

وطالبت وزارة الزراعة رسميا من المنظمة الدولية الدولية بتحري الدقة قبل كتابة تقارير حول وجود فيروسات في البيئة المائية والأسماك المصرية.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، قد أوقفت استيراد الأسماك الحية من مصر بعد نشر تقرير منظمة الأغذية والزراعة فى 26 مايو الماضى بتسجيل مرض (Tilapia Lake Virus).

قالت الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فى تصريحات لـ”المال” إن مصر خالية من فيروس البلطى (TilapiaLakeVirus)، .

ويصيب فيروس (TilapiaLakeVirus) أسماك البلطى فقط، ويتسبب فى نفوقها، وليس من الأمراض المشتركة التى يمكن أن ينتقل إلى الأسماك، كما أن هذا الفيروس ليس له تأثير على الإنسان وما تتخذه الدول بشأن تعليق استيراد الأسماك من الدول المسجل بها الفيروس هو مجرد إجراء احترازى.

وأضاف نائب وزير الزراعة، أن هناك اجتماعا مع ممثلى منظمة الفاو فى مصر خلال الساعات المقبلة لتوضيح الأمر.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد الحسنى رئيس هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، في تصريحات صحفية الجمعة، أنه لا يوجد حظر “دائم”ولكنه وقف مؤقت من السعودية لاستيراد الأسماك إلى أسواقها.

وأضاف الحسني أن القرار السعودى يرتبط بتطبيق منظومة دولية لتنظيم عمليات تصدير الأسماك بين الدول وبعضها، مؤكدا إن هناك خطابات متبادلة بين السعودية ومصر عن طريق العلاقات الخارجية الزراعية وهيئة تنمية الثروة السمكية المصرية، بوقف تصدير الأسماك الحية بداية من أول أغسطس لمراجعة المنشأت التصديرية وليس لوجود فيروس أو حظر مؤقت.

وأوضح مصدر بالهيئة العامة للثروة السمكية فى تصريحات لـ”المال”، أن السعودية تقوم حاليا بتطبيق المواصفات والمعايير الاوروبي فيما تستورده من الخارج.

وأكد المصدر أن المملكة طالبت في خطاباتها الرسمية الواردة إلى وزارة الزراعة والهيئة، بتطبيق الاشتراطات الأوربية علي الشركات التي تصدر لها .