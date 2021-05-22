الزراعة تؤكد استمرار حظر استيراد الطيور ومنتجاتها من بعض الدول والمناطق.. تعرف على السبب (مستند)

أكد اللواء جمال أحمد رئيس الادارة المركزية للحجر البيطري والفحوص بوزارة الزراعة ، على أن لا يزال يتم حظر استيراد الطيور الحية ولحومها ومنتجاتها من الدول أو المناطق التي سجل بها فيروس انفلونزا الطيور، حيث صدر قرارا رقم 38 لسنة 2006 والقرار رقم 710 لسنة 2017 بتطبيق الاستيراد من الصين للمنتجات الحيوانية والداجنة لحين اعلان منظمة الصحة الحيوانية لسلامة الموقف الوبائي لدولة الصين.

جاء ذلك في خطابه كرد على كتاب الدكتورة نجوى شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، حول مدى سريان القرارات الصادرة في هذا الشأن من عدمه .

وأضاف في خطابه أنه بالنسبة لتلك القرارات الصادرة في هذا الشأن، فقد بدأت منذ 2004 حيث القرار رقم 1536 بحظر استيراد الطيور الحية ولحومها ومنتجاتها من الدول أو المناطق التي سجل بها فيروس أنفلونزا الطيور وقرار أخر رقم 38 عام 2006 وقرار عام 2017 بتطبيق الاشتراطات المحجرية بدولة المنشأ طبقا لكود المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( o.i.e ) والموقف الوبائي ومناطق الاصابة في حينه قبل الاستيراد عند تقديم الطلب لاستخراج الموافقة الاستيرادية للمنتجات المشار اليها.

وبالنسبة للاستيراد من الصين لتلك المنتجات فانه يتم الاستيراد للمنتجات الحيوانية والداجنة طبقا لشروط الحجر البيطري وشروط الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتي يتم موافاتها بالموانفقة الاستيرادية قبل الاستيراد طبقا لنوع المنتج ذا الاصل الحيواني والموقف الوبائي لدولة المنشأ والشحن وبذلك لا يوجد تطبيق استيراد من دولة الصين او غيرها من الدول لاستيراد المنتجات ذات الاصل الحيواني بناءا على ما تم ذكره.

وبالنسبة للقرار الوزاري رقم 1389 لسنة 2005 بشأن حظر دخول مسحوق ريش الطيور ومخلفات مجازر الدواجن المستخدمة في صناعة مركزات الأعلاف الى البلاد فانه مازال العمل به لانه يحظر استيراد مواد تضاف للاعلاف كاضافات اعلاف أو اعلاف حيوانية بها شق حيواني.

وعلى إثر خطاب رئيس الادارة المركزية للحجر البيطري أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقابي استيراد رقم 13 لسنة 2021 بتطبيق ما جاء بكتب مسئولي وزارة الزراعة .