اقتصاد وأسواق

الزراعة تؤكد استثناء شحنات الخضروات والمواد الغذائية من «حظر التحرك»

استثنت الحكومة المواد الغذائية والخضروات بأنواعها من قرار حظر التحرك
الصاوي أحمد 12:29 ص, الأربعاء, 25 مارس 20 12:29 ص, الأربعاء, 25 مارس 20

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قالت وزارة الزراعة في بيان مقتضب إن قرار رئيس الوزراء يستثني من الحظر سيارات نقل الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة وما يمثلها اي الدواجن واللحوم والألبان.

وأصدر مجلس الوزراء حزمة من قرارات رئيس الوزراء لمواجهة فيروس “كورونا حيث يستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية حتى نهاية 15 إبريل 2020 بتوقيت القاهرة ،استمرار المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها في تقديم الخدمات العلاجية.

وأكد بيان مجلس الوزراء أنه علي جميع وسائل الإعلام والعاملين بها مستمرون في ممارسة أعمالهم دون التقيّد بأي من المواعيد المُقررة بالقرارات السابقة.

وأوضح مدبولي أنه لا تسري المواعيد المقررة بالقرارات السابقة على المركبات التي تنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية وكذا الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة وما يماثلها.

ونصت المادتان على أن يستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية حتى نهاية يوم 15 إبريل 2020 بتوقيت القاهرة، واستمرار المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها في تقديم الخدمات العلاجية، كما تستمر جميع وسائل الإعلام والعاملين بها في ممارسة أعمالهم، دون التقيّد بأي من المواعيد المُقررة بالقرارات التي تم الإعلان عنها مُسبقاً.

وأوضح قرار رئيس الوزراء أنه لا تسري المواعيد المقررة بالقرارات السابقة الخاصة بتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، على المركبات التي تنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية، وكذا الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، وما يماثلها.

الحكومة تعلن تفاصيل استثناءات حظر التحرك على الطرق ووقف وسائل النقل
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بقلم الصاوي أحمد

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