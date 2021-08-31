«الزراعة» تؤجل استخراج أذونات استيراد تقاوي البطاطس لمطلع سبتمبر

اجلت وزارة الزراعة استخراج أذونات استيراد تقاوى البطاطس إلى مطلع سبتمبر المقبل، نتيجة لتأخر الجنى فى أوروبا، وهى التقاوى التى تقدم المستوردون بطلبات للسماح باستيرادها لتلبية احتياجات موسم عروة البطاطس الصيفية التى تزرع فى ديسمبر المقبل وتجمع فى مايو 2022، وستصل مساحتها إلى 200 ألف فدان، وفقا لمصادر بالقطاع.

وتشرف وزارة الزراعة ممثلة فى الحجر الزراعى على كميات التقاوى الواردة من المناشئ الأوروبية مثل اسكتلندا وايرلندا وألمانيا وهولندا والدنمارك للتأكد من سلامتها من المسببات المرضية.

وأكدت المصادر لـ«المال» أن سعر تقاوى البطاطس الأوروبية سيشهد انخفاضا ملحوظا الموسم الحالى نتيجة جودة المنتج وزيادته متوقعين أن يصل سعر الطن الواحد إلى 13500جنيه، وهو يقترب من سعر التقاوى المحلية التى تزرع فى العروة الخريفية الحالية وهى بسعر 10آلاف إلى 15ألف جنيه.

وطبقا لتقرير سابق صادر عن وزارة الزراعة استقبلت مصر الموسم الماضى 109 آلاف طن مخصصة للتقاوى ،بينما سجلت الكميات فى الموسم قبل الماضى 135 ألف طن.

وتوقعت المصادر أن يرتفع حجم وإنتاجية البطاطس فى مصر العام المقبل لاسيما مع التوقعات بمرور موسم الاستيراد بشكل جيد فى ظل مناخ مناسب فى أوروبا هذا فى الصيف مما أدى إلى وفرة الإنتاج وهو ما يساعد المستوردين على استيراد الكميات الراغبين فيها.

وأضافت أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى صغر حجم التقاوى وبالتالى ترتفع جودتها النوعية والمواصفات الفنية ويكون متوسط وزن الثمرة من 28 إلي 55 جراما كما أنها ستتوفر بكثرة مما يساعد على زيادة العرض وانخفاض السعر وهى أمور فى صالح الفلاح المصرى.

وكشفت أن أغلب المستوردين سيستغلون نجاح الموسم الحالى فى الإنتاج والتخزين وإقبال الفلاح المتوقع وسيستوردون أكبر كمية ممكنة مما سيوفر التقاوى بسعر منخفض مناسب للفلاح.