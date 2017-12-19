الزراعة: تأهيل 454 مطبق مبيدات في 11 محافظة

الصاوي أحمدأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الانتهاء من تأهيل 454 متدرب من مطبقي المبيدات، خلال 15 دورة تدريبية تم تنفيذها في 10 محافظات من الوجهين القلي والبحري.وقالت الوزارة في بيان لها انه تم الانتهاء من تأهيل المتدربين بمحافظات: الأقصر، المنيا، البحيرة، القليوبية، المنوفية، قنا، أسيوط،



الصاوي أحمد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الانتهاء من تأهيل 454 متدرب من مطبقي المبيدات، خلال 15 دورة تدريبية تم تنفيذها في 10 محافظات من الوجهين القلي والبحري.

وقالت الوزارة في بيان لها انه تم الانتهاء من تأهيل المتدربين بمحافظات: الأقصر، المنيا، البحيرة، القليوبية، المنوفية، قنا، أسيوط، كفر الشيخ، بني سويف، والشرقية، لافتة الى انه يجرى حالياً تنفيذ 6 برامج في محافظات الغربية، الفيوم، والدقهلية.

ومن جانه قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان تلك الدورات التدريبية تستهدف، إعداد وتأهيل الشباب من المهندسين الزراعيين للعمل كمطبقي مبيدات، يكون لديهم القدرة على التعامل الآمن والفعال مع مبيدات الآفات الزراعية وتحقيق عائد اقتصادي جيد، لافتاً الى ان ذلك يساهم أيضاً في توفير فرص عمل حقيقية تدفع عجلة الاقتصاد المصري.

وأشار البنا الى أنه سيتم منح شهادات معتمدة للمتدربين، لمزاولة مهنة مطبق المبيدات، وذلك للتأكد من أن مستخدم المبيد شخص مدرب ومؤهل ولديه القدرة على تنفيذ التوصيات المعتمدة، كذلك قادراً على حماية نفسه وبيئته والمحيطين به من اية اضرار جانبية لاستخدام المبيدات.

وأكد وزير الزراعة ان مكافحة الآفات تعتبر من العناصر الهامة والحاكمة في عملية الإنتاج الزراعي نظراً لدورها المؤثر في حماية إنتاجية المحاصيل الزراعية وتحقيق عائد مجزي للمزارع، لافتاً الى انه يجرى حالياً تطبيق ما يسمى بنظام الإدارة المتكاملة للآفات، والذي يعتمد على إدارة تعداد الآفات بحيث يتم اختيار المبيد المناسب ضد الآفة المستهدفة وبالتركيز الفعال وفي التوقيت الأمثل لتعظيم المنافع والحد من الأضرار والتكاليف بما يحقق ترشيد استخدام المبيدات ضمن منظومة المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية.