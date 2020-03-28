الزراعة: تأمين الاحتياجات من اللحوم لشهر رمضان وعيد الأضحى وضبط الأسعار

أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن الوزارة وافقت على استيراد 141 ألف رأس عجول تسمين و55 ألف طن لحوم حمراء مجمدة ومبردة و 19 ألف طن كبد وكلاوي.

وأضاف في تقرير صادر عن وزارة الزراعة أن كل هذه الكميات بالإضافة إلى الناتج المحلى سيكفى احتياجات المواطنين حتى بعد عيد الأضحى المبارك.

وتابع أن الهدف من ذلك هو سد العجز المتوقع خلال هذه الفترة التي تشهد زيادة في الاستهلاك والطلب على اللحوم بمناسبة شهر رمضان الكريم وأيضا ضبط الأسعار.

وناشد نائب وزير الزراعة المواطنين بعدم التكالب على شراء السلع وتخزينها والخضوع لابتزاز التجار، مضيفا لدينا من السلع ما يكفي لما بعد عيد الأضحى، كما أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والألبان و97% من الدواجن.