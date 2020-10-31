الزراعة : تأثير «كورونا» كان طفيفا على الصادرات وتوقف نشاط المنافسين ساهم في الطفرة

أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن حجم الصادرات المصرية سجلت 4.5 مليون طن خضار وفواكه منذ بداية العام وحتي الآن مقارنة بـ 4.8مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر التقرير أنه رغم توقف الموانئ وحركة النقل خلال الشهور الأولى من العام بعد تفشي وباء كورونا نجد أن الصادرات انخفضت بقيمة 300 ألف طن فقط.

وأكد الدكتور أحمد العطار مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي في تصريح خاص لجريدة “المال” أنه رغم تفشي وباء كورونا ووجود ركود عالمي بنسبة 30% فإن الأرقام التي تحققت في الصادرات المصرية تعد إنجازا، وأن توقف الموانئ وحركة النقل من الدول المنافسة ساهم في الطفرة الحالية.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.5 مليون طن حتى الآن.

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 28 أكتوبر الحالي.

وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 4 ملايين و532 ألف و745 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأكد بيان الوزارة أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و400 ألف 613 طن، إضافة إلي تصدير 687 ألف 203 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 359 ألف و837 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

ونوه التقرير أن العنب احتل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 138 ألفا و828 طن، في حين احتل الرمان على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 75 ألفا و565 طن، بينما احتلت صادرات مصر من المانجو على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 36 ألفا و768 طنا.

وذكر التقرير أنه بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السابع بإجمالي 34 ألفا و951 طنا، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 20 ألفا و761 طنا، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 ألفا و169 طنا.

بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6142 طن ، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 3536 طن، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 3018 طنا، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 1320 طنا.