الزراعة : تأثير كورونا على الصادرات لم يتجاوز 15%.. والحجر الزراعي يعمل على مدار الساعة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم المؤسسات الإنتاجية والحيوية، واستمرار عملها لدعم الاقتصاد الوطني، فإن جميع قطاعات وزارة الزراعة الحيوية تعمل بكامل طاقتها لتوفير الغذاء للمواطنين خلال هذه الأزمة التي يشهدها العالم كله بسبب فيروس كورونا.

وأوضح وزير الزراعة أنه ومن هذه القطاعات الحجر الزراعي المصري الذي يسابق الزمن ويعمل على مدار الساعة من أجل سرعة إنهاء إجراءات تصدير السلع الزراعية لتوفير العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد، وأيضا تسهيل إجراءات استيراد المحاصيل الاستراتيحية المطلوبة للمواطنين.

وأضاف القصير اننا نقوم بتصدير الفائض من السلع الزراعية التي نحقق منها الاكتفاء الذاتي واحتياجات السوق المحلي، فمسئولية وزارة الزراعة هي إنتاج غذاء المواطن المصري أولا ثم تصدير الفائض عن احتياجاته للخارج لدعم الاقتصاد الوطني .

وتلقى وزير الزراعة تقريرا من د من دكتور احمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي يفيد انتظام العاملين بالحجر الزراعي في عملهم، وكذلك جميع مفتشي الحجر والذي يزيد عددهم على 500 مفتش منتشرين في جميع الموانئ والمنافذ والمطارات وأيضا في جميع محطات فرز وتعبئة السلع الزراعية على مستوى الجمهورية.

وقال العطار إن تأثير ازمة كورونا الحالية على الصادرات الزراعية المصرية ضعيف، ولا يتجاوز نسبة 15%، بل بالعكس المنتجات الزراعية المصرية قامت بغزو أسواق جديدة وحلت محل سلع بعض الدول التي تأثرت بالأزمة كما أنه لم يتم رفض أي سلعة مصرية خلال الفترة الأخيرة ما يؤكد جودتها سواء للتصدير أو السوق المحلية.

وأضاف العطار أن رجال الحجر الزراعي وحتى خلال الأزمة قاموا بفحص جميع واردات مصر من السلع الاستيراتيحية في بلد المنشأ للتأكد من جودتها، ثم قاموا بفحصها مرة أخرى في الموانئ المصرية وقبل دخولها البلاد حتى نطمئن تمامًا على سلامة غذاء المواطنين.

وأوضح أيضا أن الحجر الزراعي المصري يضع مواصفات فنية صارمة على واردات مصر من السلع الغذائية ولا يتهاون في تطبيقها ويرفض دخول أي سلعة لا تتوافر فيها هذه المواصفات بصرف النظر عن دولة المنشأ وذلك حفاظا على صحة المواطن المصري.



وأكد رئيس الحجر الزراعي أن الصادرات الزراعية المصرية أصبحت أحد أهم مصادر الدخل القومي من النقد الأجنبي خاصة في هذه الفترة التي تأثرت فيها بأزمة كورونا كثير من القطاعات الاخرى والتي كانت تجلب لمصر العملة الصعبة ويطالب باستثناء رجال الحجر الزراعي من حظر التجوال حتى يتمكنوا من أداء دورهم الوطني في خدمة بلدهم خلال هذه المرحلة الصعبة مشيرا إلى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين بالحجر الزراعي من فيروس كورونا.