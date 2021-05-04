اقتصاد وأسواق

«الزراعة» بصدد تشكيل لجان فنية لفحص تقاوى البطاطس فى المناشئ

مساحة محصول البطاطس الموسم الجارى انخفضت إلى 400 ألف فدان
مصطفى الجُدي 10:06 ص, الثلاثاء, 4 مايو 21 10:06 ص, الثلاثاء, 4 مايو 21

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تستعد وزارة الزراعة لتشكيل لجان فنية لفحص تقاوى البطاطس فى أرض المنشأ، لتلافى أى مشاكل فى جودة التقاوى.

وتتم زراعة البطاطس لغرض البيع كتقاوى فى دول شمال أوروبا مثل هولندا وأسكتلندا والدنمارك فى أغسطس والحصاد فى شهر نوفمبر وتصل لمصر فى ديسمبر.

ومن جانبه أكد أحمد الشربينى رئيس جمعية العامة لمنتجى البطاطس لـ«المال» أن اللجان ستكون مشكلة من ممثلى معهد أمراض النبات والحجر الزراعى وأكاديمين زراعيين وذلك لفحص التقاوى بشكل متوالى منذ الأطوار الأولى للزراعة وحتى النضج.

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وفيما يخص الكميات التى تم استيرادها حتى الآن، قال إنها تصل لنحو 110 آلاف طن تقاوى بطاطس للموسم 2021، من إجمالى 180 ألف طن تم التقدم بها وتم رفض الباقى.

وأوضح الشربينى أن مساحة محصول البطاطس الموسم الجارى انخفضت إلى 400 ألف فدان مقابل 410 العام 2020 حيث يتم زراعة المحصول خلال 3 مواسم هى الصيفى والنيلى والخريفى.

من جانبه، أكد محمد فرج، عضو الجمعية، أن خسائر طن البطاطس تتراوح من 500 إلى 800 جنيه حاليا، خاصة أن تكلفة الطن حاليا 3500 جنيها بينما يباع بنحو 2700 بالجملة.

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وأعلنت الجمعية فى وقت سابق أنه تم اعتماد نظام جديد لاستيراد تقاوى البطاطس ومن ضمنه فحص تقاوى البطاطس فى الخارج قبل شحنها إلى مصر والتأكد من خلوها من الأمراض الفيروسية وذلك حتى لا تتكرر مشاكل المنتجين والناجمة عن استيراد تقاوى غير جيدة.

وأضاف أن الموسم القادم 2022 سيشهد تطبيق المنظومة تجريبيا بسبب استمرار وباء الكورونا، على أن يكون فى موسم 2023 تطبيقا كاملا للمنظومة الجديدة.

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ولفت إلى أن هناك محاولات من البعض لإفشال هذا المشروع الذى يصب فى مصلحة مصر، مطالبا منتجى البطاطس بدعم هذا المشروع بكل قوة حتى نتلافى ما حدث من مشاكل فى زراعات البطاطس جراء دخول تقاوى فاسدة.

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بقلم مصطفى الجُدي

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