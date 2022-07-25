الزراعة : برنامج لرصد متبقيات المبيدات في الخضراوات والفاكهة والحبوب المتداولة محليا

قال الدكتور شكر عبد السلام، مدير المعمل المركزي للمبيدات، إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحفاظ على صحة المصريين وضرورة حصولهم على غذاء آمن، ونظرًا لتأكيد وزير الزراعة السيد القصير، وتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وذلك في أكثر من ندوة، ضرورة أن تكون المنتجات الزراعية خالية من متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى، وتحقيقًا لسياسة الدولة بأن تسعى مؤسسات الدولة إلى دفع عجلة الإنتاج بما يحقق النهوض بالاقتصاد القومي والإنتاج الزراعي.

في سياق متصل قال الدكتور فرج ملهط، المدير الفني للمركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات، التابع للمعمل المركزي للمبيدات، إن المعمل يسعى بكل جهد لتحقيق الكفاءة في تنفيذ برامج رصد متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى السموم الفطرية والمعادن الثقيلة،

حيث يوجد برامج رصد موجهة إلى منتجات الخضر والفاكهة، وبرامج رصد موجهة إلى محاصيل الحبوب، وبرامج أخرى أيضًا،

وقد تم تزويد المركز بأحدث الأجهزة في مجال التحاليل وهي أجهزة الكروماتوجرافي وأجهزة هضم العينات وأن المعمل معتمد في تحليل متبقيات المبيدات في الأغذية الأكثر من 450 مركبًا بمستوى فائق الدقة وتحليل السموم الفطرية وتحليل العناصر والمعادن الثقيلة.