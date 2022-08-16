«الزراعة»: بدء موسم حصاد الذرة الأصفر في مطروح

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي تقريرا يفيد بدء موسم حصاد الذرة الأصفر بالاراضي التابعة للقطاع في محافظة مطروح.

وقال عبدالعال إن إجمالي مساحة الذرة المنزرعة هذا العام تبلغ أكثر من 107 آلاف فدان على مستوى جميع مراقبات القطاع في الأراضي الصحراوية والمستصلحة.

وأشار إلى أن المحصول مبشر بالخير حيث تلقى اهتماما كبيرا من خلال توعية المزارعين باختيار الأصناف الجيدة التي تناسب كل منطقة جغرافية مع إصدار النصائح والارشادات الفنية بصفة دورية طوال موسم الزراعة حتى الحصاد.

جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أعلن عن انضمام محصول الذرة إلى منظومة الزراعة التعاقدية، هذا العام نظرا لأهميته الكبيرة وذلك من خلال التعاقد مع اتحاد منتجي الدواجن بحد أدنى 6000 جنيه كسعر ضمان على أن يحصل المزارع على السعر الأعلى وقت بيع المحصول.