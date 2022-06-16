«الزراعة»: بدء موسم حصاد البنجر في مشروع غرب غرب المنيا

أعلن الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية والمدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا عن بدء موسم حصاد البنجر في المشروع حيث تم زراعة 6000 فدان هذا العام وجار توريد المحصول إلى مصنعي السكر في الفيوم والمنيا.

وأضاف الأشقر أنه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تم زيادة مساحة البنجر عن العام السابق بحوالي 2000 فدان وأشار إلى نسبة سكر 22% وجودته 88%.

ولفت إلى أن حصاد البنجر يتم باستخدام أحدث معدات الحصاد الآلي التابعة لقطاع الزراعة الآلية بالوزارة ومن خلال العاملين والمهندسين بالقطاع والذين يعملون في محطة الميكنة بغرب غرب المنيا.

وتابع أن معدات الزراعة الآلية شاركت في حصاد محصول القمح بأسعار مخفضة للمزارعين تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة، وذلك من خلال معداتها بجميع المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددها 135 محطة كما شاركت في عمليات حصاد القمح في الفرافرة وعين دالة وتوشكي.