الزراعة: بدء موسم جنى القطن قريباً ..و2.6 مليون قنطار الإنتاجية المرتقبة

أكد الدكتور هشام مسعد، مدير معهد القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، انطلاق موسم جنى القطن فى الثلث الأخير من شهر أغسطس الجارى فى محافظات الصعيد، وهى سوهاج والمنيا وأسيوط وبنى سويف والفيوم.

وأوضح مسعد أن إنتاجية مصر من القطن المتوقعة هذا العام ستصل إلى 2 مليون و688 ألف قنطار، مقارنة بـ 1.6 مليون قنطار العام الماضى، بزيادة بنسبة %55.

وشهدت أسعار الأقطان المصرية قفزات كبيرة كانت الأعلى فى تاريخ تجارة القطن منذ أكثر من 30 عامًا، إذ بلغ متوسط سعر شراء القطن الزهر «القطن ببذرته قبل حلجه» من المزارعين قرابة 5200 جنيه للقنطار مقابل 2100 جنيه للقنطار سعره القطن فى 2020.

هذا بخلاف الطفرات التى شهدتها الأسعار فى بعض الأصناف لتصل إلى قرابة 7000 جنيه للقنطار لإنتاج محصول 2021.

واتجهت الحكومة لتسويق الأقطان بالمزاد العلنى لعام 2021، فى 14 محافظة منتجة للقطن على مستوى الجمهورية، فيما كانت تطبقه بشكل جزئى على إنتاج عامى 2019 و2020.

وأضاف مسعد فى تصريحات خاصة لجريدة «المال» أن مرحلة جنى المحصول فى محافظات الدلتا سوف تنطلق فى منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن موسم الحصاد والتسويق يستمر لمدة عام كامل، تبدأ من سبتمبر 2022 وتستمر حتى أغسطس 2023.

وعقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مؤخرًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة تداول الأقطان للموسم الجديد 2022/ 2023، والذى يبدأ فى شهر سبتمبر المقبل، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على استقرار نظام تداول الأقطان بمصر، خاصة فى ضوء الإيجابيات التى حققتها منظومة تداول الأقطان الزهر والتى تم تعميمها على كافة محافظات الجمهورية موسم 2022/ 2023، وذلك بعد نجاحها منذ بدء تطبيقها فى الحفاظ على جودة القطن المصرى، وحصول المزارع على أعلى سعر وفقًا لأسعار الأقطان العالمية، والميزات النسبية للقطن المصرى.

وأشارت إلى أنه تم التوافق على استمرار عمل اللجنة التنفيذية المعنية بمتابعة تنفيذ منظومة تداول القطن، والتى تضم ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضى، وذلك للموسم الجديد الذى يبدأ اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل.

ولفتت الوزيرة إلى الدور الهام لمنظومة تداول أقطان الزهر فى توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة تلبى احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية، وبما يُسهم فى الوفاء باحتياجات السوق المحلية.

ومن جانبه، أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن المنظومة الجديدة لتداول الأقطان حققت على مدار الثلاث سنوات الماضية العديد من النجاحات، وساهمت بشكل كبير فى تحسين تجارة الأقطان ونظافتها، وتحقيق الشفافية الكاملة فى تحديد أسعار الأقطان، وربطها بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى تحقيق سعر عادل للمزارعين.

وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لها سوف تستكمل متابعة تنفيذ المنظومة فى الموسم الجديد 2022/ 2023 على أن يتم نقل هذه المهمة إلى إحدى الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بدءًا من العام المقبل.

وأشار «توفيق» إلى الجهود الجارية للتحول إلى التداول الإلكترونى عبر إدراج القطن فى بورصة السلع، وذلك بالتعاون مع بورصة السلع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والبورصة المصرية، إذ يتم استلام الأقطان من المزارعين -وفقًا للمنظومة- فى مراكز للتجميع بالمراكز الإدارية فى المحافظات، وإجراء عمليات الوزن والفرز، ثم تقام المزادات إلكترونيًّا عبر شاشات البورصة.