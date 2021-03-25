الزراعة: بدء طرح محصول الطماطم الصيفية فى أبريل المقبل

أكدت وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ان انتاج العروة الصيفية «المبكرة» للطماطم؛ سيتم ضخه فى السوق بداية ابريل المقبل وقبل حلول شهر رمضان المبارك حيث من المتوقع ضخ 3 ملايين طن

وأكد تقرير صادر عن الإدارة أن موسم الطماطم الصيفية المبكرة مبشر خاصة مع اعتدال درجات الحرارة خلال الفترة الماضية ،حيث من المتوقع أن ينتج الفدان 15طن وهذة العروة منزرعة على مساحة 200ألف فدان تمثل أقل من %40من الانتاج الكلى فى مصر.

وأوضح التقرير أن الإنتاج يتركز فى عدة مناطق بالصعيد فى الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا.

وقال المهندس علاء البحراوى، مدير عام الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ«المال»، إنه يتم طرح إنتاج العروة الصيفية المبكرة لمحصول الطماطم قبل من شهر رمضان، بمحافظات تركيز الإنتاج وخاصة بمحافظات الصعيد، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة للمحصول لزيادة الإنتاج بالأسواق المحلية، وأن جميع أسعار الخضروات حاليا مستقرة بسبب زيادة الإنتاج.

وأضاف «البحراوى»، أن إجمالى مساحات الطماطم حوالى 500 ألف فدان تُزرع فى 3 عروات، وهى ثانى محصول بعد البطاطس.

وأوضح أن عروات الطماطم، هى العروة النيلى التى تصل مساحتها إلى 49 ألفا 252 فدانا، بينما يتصل مساحة العروة الشتوى إلى 141 ألفا 78 فدانا، فى حين تصل مساحة العروة الصيفى لـ200 ألف فدان.

ولفت إلى أن إجمالى إنتاج مصر يصل إلى ما يقرب من 8 ملايين طن مشيرا إلى أن مصر تحتل المركز الخامس عالميا فى إنتاج الطماطم، والعروة الصيفية المبكرة هى أعلى العروات التى تحظى بإنتاجية كبيرة للمعروض من الطماطم التى تزرع خلال شهور فبراير ومارس وأبريل وأقل العروات العروة الصيفية المتأخرة تزرع خلال الأشهر الصيفية شديدة الحرارة، مشددا على أهمية تطبيق التوصيات الفنية خلال مراحل الزراعة، لضمان إنتاجية أفضل وزيادة المعروض من المحصول فى الأسواق.