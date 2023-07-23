الزراعة : بدء حصاد المحاصيل الزيتية العلفية في توشكى

بدأت مرحلة حصاد المحاصيل الحقلية الصيفية في توشكي على مساحة آلاف الأفدنة باستثمارات خليجية ومصرية على أرض المشروع وذلك من خلال الذرة الصفراء والبيضاء والسورجم.

وكشفت مصادر بوزارة الزراعة لـ” المال ” أن المحاصيل التي يجرى حصادها في توشكى هي عباد الشمس والصويا والذرة الصفراء ويتم عبر هذه السلع إنتاج الزيوت والأعلاف وهي من المحاصيل الاستراتيجية المهمة في الفترة المقبلة.

وارتفعت أسعار الأعلاف والخامات العلفية اليوم الأحد 23- 7-2023 وتراوح الطن بين 20200 إلى 20500 جنيه لبادي التسمين للدواجن وعلف الماشية 13800 جنيه إلى 14700 جنيه وأعلاف البط 16500 جنيه وعلف الأرانب 14000 جنيه وأعلاف الدواجن المخصص لإنتاج البيض 16500 جنيه طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وكشف التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 27500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 12500 جنيه وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه والذرة البيضاء المحلية 12800.

وكشف التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الأسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

ومن جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 20000 جنيه و20500 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم.

وأوضح السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

ومن جانبه أكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين، أن مساحة الذرة الصيفية لـ3 من أصنافها الموجودة في مصر تسجل 4 ملايين فدان وهي الذرة الصفراء والذرة البيضاء والذرة الرفيعة “السورجم “، مشيرا إلى أن الذرة من أكثر المحاصيل التي تحقق أرباحا للمزارعين.