الزراعة: «بحوث الصحراء» يوزع 10 آلاف شتلة لوز على مزارعي شمال سيناء

تفقد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء اليوم المشتل الإرشادي لمحطة بحوث شمال سيناء (الشيخ زويد) يرافقه المسئولون التنفيذيون بالمحافظة تنفيذا للمبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة على مزارعي مركز ومدينتي الشيخ زويد ورفح.

وتم استعراض الأنشطة التي تقوم بها المحطة من توفير شتلات متحملة للظروف البيئية والدعم الإرشادي والفني ونقل النماذج الزراعية المتطورة لمهارات المزارع السيناوي للحفاظ على الموارد الطبيعية والاهتمام بتقديم الأساليب العلمية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية.

وأعرب المحافظ خلال الزيارة عن تقديره للجهود التى يبذلها العاملون بالمحطة وتأكيده على أهمية دعمهم وتشجيعهم ومضاعفة الجهود المبذولة للنهوض بالاستثمار الزراعي بالمحافظة.

وأكد الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء أن هذه الفاعلية بتوجيهات من السيد القصر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذا لخطة الوزارة في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة (مصر ٢٠٣٠) ضمن خطة التنسيق مع المحطات البحثية والجهات التنفيذية بمحافظة شمال سيناء.

وأوضح زغلول أن المركز يحرص على دعم المزارع السيناوي بشتلات لوز التي تعتبر من أهم الأشجار نظرا للمردود الاقتصادي والموروث الثقافي لزراعة اللوز بشمال سيناء.

وأشار زغلول إلى أن الدعم المقدم لتنفيذ المبادرة 10 آلاف شتلة لوز (مر وحلو) بإجمالي المساحة المستهدف زراعتها 67 فدانا في مناطق قبر عمير وتجمع البراوي والشلاق وأبو العراج والجورة والتومه والظهير والوحشى وحى أبو رفاعى وتجمع ابو سمور وشبانة وإجمالي عدد المزارعين المستفيدين من هذا الدعم 36 مزارعا وتم عمل عدد 36 حقلا إرشاديا من خلال دور المحطة الإرشادي والتنموي.