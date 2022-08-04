الزراعة: «بحوث الصحراء» ينفذ 75 مدرسة حقلية بقرى الوادي الجديد

تفقد اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة الفاو بمصر والقيادات التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد المدارس الحقلية التي ينفذها مركز بحوث الصحراء بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد .

و صرح الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء أن المركزيقوم بتنفيذ 75 مدرسة حقلية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو ،من خلال تقديم نماذج عملية للمزارعين على أرض الواقع لبعض نظم الري الحديث وتنفيذ العديد من الممارسات الزراعية السليمة التي تتضمن الحفاظ علي الموارد الطبيعية والاستفادة المثلي من وحدة الأراضي بالواحة مع ترشيد استخدام الأسمدة المعدنية من خلال الاعتماد علي الأسمدة العضوية والمخصبات الحيوية التي يقوم مركز بحوث الصحراء بتوفيرها للمزارعين المشاركين بالمدارس دون مقابل .

وأكد أن هذه المدارس تعمل علي تبادل الرؤي والأفكار والمعلومات بين المزارعين وتهدف الي إتاحة الفرصة للمزارعين بتنفيذ الممارسات الزراعية السليمة التي تضمن الحفاظ واستدامة الموارد الطبيعية والتخلي وبشدة عن تلك الممارسات التقليدية التي من شأنها الإضرار بالموارد الطبيعية .

وقال الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل الفاو بمصر بأن المنظمة تشارك مركز بحوث الصحراء العمل في هذه المدارس من خلال مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية لواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، من خلال تقديم المساعدة الفنية لتنفيذ هذا المشروع بناء على طلب من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء لتحسين حياة المزارعين حيث إنه يساهم في نهاية المطاف الى تكثيف الإنتاج الغذائي المستدام ويوفر خيارات سُبل العيش المتنوعة.

كما تفقدو حقول البونيكام التي تمت زراعتها بقرية ناصر الثورة لتوفير الأعلاف الخضراء ، ومشاتل النخيل وحقول الفول السوداني وحقول الذرة الشامية ، والاستماع لتجربة ومطالب المزارعين بقري المشروع حيث أعرب المزارعون عن سعادتهم بما تم إنجازه من أنشطة مؤكدين على ضرورة استمرار أنشطة المشروع لعام أخر.

وفي نهاية الجولة وافق رئيس مركز بحوث الصحراء على طلبات المزارعين بتوفير شتلات لمحصول الطماطم تكفي لزراعة 25 فدان يتم توزيعها علي المزارعين مجانا .



