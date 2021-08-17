الزراعة: انطلاق موسم حصاد القطن في الصعيد

قال الدكتور، ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم أنه خلال الساعات الماضية بدء جني القطن

أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة بدء موسم جني القطن في محافظات الصعيد وهي الفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج .

وأشار التقرير إلى أنه تم فتح الحلقات التسويقية لاستلام المحصول ،طبقا لمنظومة الاستلام الجديدة التي تطبق عبر نظام المزايدة .

وقال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم أنه خلال الساعات الماضية بدأ جني القطن .

وأشار إلى أنه يتم مراعاة تطبيق المنظومة الجديدة لتسويق القطن تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، عبر الاهتمام بمحصول القطن.

أوضح أنه تم تفقد عمليات الجني اليوم الثلاثاء ١٧ /٨ /٢٠٢١ علي ٦حقول من القطن التى تتم بها عملية الجنى بمركز طامية ناحية الروضة .

وذكر أنه تم المعاينة بحضور المهندس عماد محمود وكيل إدارة طامية و المهندس زاينهم عاشور إخصائي القطن بالمحافظة وسط استقبال حاشد من الجهاز الزراعى بطامية ومزارعى الذهب الأبيض والذين أبدوا رضاءهم وسعادتهم عن الإجراءات التى تتخذها الدولة هذا الموسم لاستعادة الذهب الأبيض لعرشه .

وأكد وكيل الوزارة بانة تم فتح الحلقات التسويقية لاستلام المحصول وتم توفير الاجولة المعدة من قبل إدارة إنتاج التقاوى وسوف يتم صرف ٩٠% من ثمن المحصول فور التوريد .

وأضاف أن الدولة اتخذت الإجراءات التى من شأنها منع انتقال القطن بين المحافظات وذلك لمنع الخلط بين الأصناف.

وأوضح أن الصنف المنزرع بالفيوم جيزة ٩٥ والذى يتميز بجودتة العاليه وارتفاع محصوله.

وأكد أن المحصول الذى نجنيه اليوم هو حصاد جهد استمر لأكثر من 6 أشهر بين مديرية الزراعة بالفيوم ومعهد بحوث القطن.