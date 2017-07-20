الزراعة : انطلاق موسم الجني المبكر للقطن من الفيوم

الصاوي أحمدأكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، أن موسم جني القطن سينطلق من محافظة الفيوم خلال أيام معدودة، مع مطلع أغسطس، وهو أمر جرت عليه العادة سنويًّا، وسيتم الافتتاح رسميًّا بحضور قيادات وزارة الزراعة والمحافظة.ووفقًا لرئيس المعهد تبلغ مساحة القطن في الفيوم 13

الصاوي أحمد

أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، أن موسم جني القطن سينطلق من محافظة الفيوم خلال أيام معدودة، مع مطلع أغسطس، وهو أمر جرت عليه العادة سنويًّا، وسيتم الافتتاح رسميًّا بحضور قيادات وزارة الزراعة والمحافظة.





ووفقًا لرئيس المعهد تبلغ مساحة القطن في الفيوم 13 ألف فدان، على أن يتم البدء بعمليات الجني المبكر في مصر، يعقبها مباشرة محافظة بني سويف بمساحات تتعدى الـ6000 فدان.

وبلغت مساحة القطن، الموسم الجديد، 220 ألف فدان، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة.

وأعلنت وزارة الزراعة أسعار ضمان شراء القطن في الوجه البحري جيزة 86 و92 بـ2300 جنيه للقنطار، وأصناف جيزة 90 و95 في الوجه القبلي بـ2100 جنيه للقنطار، مؤكدًا أنه تم تقريب فارق السعر بين الصنفين لتلافي حدوث تلاعب وخلط في الأنواع، ومن ثم تقليل الجودة حيث يتم تهريب القطن من الصعيد إلى الوجه البحري لتحقيق هامش ربح أعلى.

وتوقع عبد العظيم أن تصل إنتاجية القطن بمصر، الموسم الحالي، لـ1.450 مليون قنطار، بمتوسط إنتاجية 6 إلى 7 قناطير للفدان، بزيادة نصف مليون قنطار، مقارنة بالعام الماضي.

من جانبه توقّع حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أن تصل أسعار القطن التجاري فى الموسم الحالي لمستويات قياسية وغير مسبوقة؛ لأن المساحة المزروعة لا تزال محدودة، كما ازداد الطلب على القطن المصري مؤخرًا، مرجحًا أن تصل الأسعار لـ3500 جنيه للقنطار في الدلتا، وتنخفض لـ3000 جنيه في الأصناف المزروعة بالصعيد.