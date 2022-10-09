«الزراعة»: انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

انطلقت فعاليات الحمله القومية لتحصين الاغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وقد بلغت الأعداد المحصنة 104372 رأسا من الأغنام والماعز، وتمت مخاطبة الجهات ذات الصلة ( مديرية الأمن – المحليات – مديرية الأوقاف – المسؤولين عن الكنائس – العمد والمشايخ ورؤساء المدن) لتقديم ما يلزم من دعم للجان التحصين.

وأصدر عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية تعليمات بتواجد أعضاء من هذه الجهات لمشاركة الأطباء من لجان التحصين ميع قرى ومراكز الجمهورية، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية.

وكلف السادة مديرى المديريات بتقديم كل أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهود حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وقامت فرق الإرشاد البيطرى بكل أنحاء الجمهورية بتوعية السادة المزارعين بضرورة الاستجابة للفرق البيطرية القائمة على تنفيذ الحملة لتحصين رؤوس الأغنام والماعز من مرض طاعون المجترات الصغيرة حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية.