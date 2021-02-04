اقتصاد وأسواق

الزراعة : انطلاق الحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أكد ت وزارة الزراعة انطلاق حملة تحصين الماشية
الصاوي أحمد 1:57 م, الخميس, 4 فبراير 21 1:57 م, الخميس, 4 فبراير 21

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اعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انطلاق الحملة القومية الأولى لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع اعتبارا من بعد غد السبت 6 فبراير بكل محافظات الجمهورية بهدف حماية الثروة الحيوانية من هذه الأمراض.

وأكد القصير أن الحملة تستهدف تحصين كل رؤس الماشية ويتم تنفيذ 3 حملات في العام بصفة دورية.

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ولفت وزير الزراعة إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية أثناء الحملة للوقاية من فيروس كورونا وناشد المزراعيين والمربين التجاوب مع الحملة لتحصين مواشيهم وحمايتها من الأمراض.

وقال الدكتور​ عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الحملة تأتي ضمن برنامج التحصينات التى تقوم الهيئة بتنفيذها سنويا لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمعدية.

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وأوضح عبد الحكيم أنه تم توزيع اللقاحات والاحتياجات الخاصة بتنفيذ الحملة على مختلف مديريات الطب البيطرى.

وأضاف محمود أنه يتم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة المعاونة بكل محافظة من محليات وشرطة والاوقاف والمجتمع المدني، وتأتى هذه الحملة امعانا فى السيطرة على مرض الحمى القلاعية بعتراته المختلفة. وكذلك لرفع المستويات المناعية للحيوانات.

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بقلم الصاوي أحمد

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